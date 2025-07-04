Тайная свадьба и слухи о критике СВО: как живет актер Александр Устюгов

Тайная свадьба и слухи о критике СВО: как живет актер Александр Устюгов

Актер Александр Устюгов продолжает творческую деятельность. Что известно о его личной жизни, высказывался ли он о спецоперации?

Чем известен Устюгов

Александр Устюгов родился 17 октября 1976 года в Экибастузе (Казахстан). После школы он окончил ПТУ по специальности «слесарь-электрик по ремонту, монтажу и демонтажу горного оборудования». Работал на угольном разрезе «Восточный». Также Устюгов увлекался музыкой.

В 1993 году он поступил в Омскую государственную академию путей сообщения на специальность «инженер вагоностроения». Проучился три семестра на очном отделении, затем перевелся на заочное обучение в связи с поступлением на работу в Омский ТЮЗ осветителем. Далее начал работать в ОТЮЗе как актер, поступив в Омский областной колледж культуры и искусства.

Окончив Омский областной колледж культуры и искусства, Устюгов уехал в Москву, где стал студентом Высшего театрального училища имени Бориса Щукина.

Актер снимался в лентах «Марш Турецкого», «Ментовские войны», «Повелитель эфира», «Обратный отсчет», «Иное», «Рокеры», «Привет от Катюши», «Солнечный удар», «Чума», «Викинг», «Союз Спасения», «Метод Михайлова», «Художник», «Киллер», «За нас с вами», «Зло», «Первый номер» и других. Всего в его фильмографии более 90 работ.

Также Устюгов выступает с группой Ekibastuz, которую назвал в честь своего родного города в Казахстане.

Александр Устюгов и Аглая Шиловская Фото: Социальные сети

Что известно о личной жизни Устюгова

Первой женой Александра Устюгова была актриса Янина Соколовская. В браке родилась дочь Евгения.

Пара не объявляла о разводе публично — об их расставании стало известно только в связи со вторым браком Устюгова.

«Дочь живет с матерью в Москве, а я живу в Санкт-Петербурге. Но все свободное время, которого у меня катастрофически мало, я стараюсь проводить с ней!» — признавался он.

Его второй женой была коллега Анна Озар. Они сыграли тайную свадьбу, а медовый месяц провели в Париже. Однако и этот брак распался.

В июне стало известно, что Устюгов тайно женился на актрисе Аглае Шиловской. Пара устроила скромную церемонию без гостей и уехала в свадебное путешествие в Таиланд.

Что Устюгов говорил о спецоперации

Летом 2022 года активисты патриотического движения «Внуки» обратились к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с призывом не допустить проведения концерта Александра Устюгова и его группы Ekibastuz, отметив, что «в соцсетях Устюгов неоднократно выступал с осуждением СВО». На настоящий момент подобные публикации в его аккаунте отсутствуют.

В августе 2023 года Устюгов в компании коллег по сериалу «Столыпин» посетил детский лагерь в Ленинградской области, где отдыхали дети, эвакуированные из Мариуполя и ДНР.

Актер также признавался, что никак не отмечает День защитника Отечества.

«Никак, это история, сложившаяся традиция поздравлений. Это такой стереотип. Если это концертная деятельность, то обычно на эту дату пытаются поставить концерт. <…> В общем, 23 Февраля я никак не отмечаю, не накрываю стол, не собираю друзей. Ничего такого. Только смотрю картинки в мессенджерах», — пояснил он WomanHit.

Александр Устюгов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чем сейчас занимается Устюгов

Александр Устюгов продолжает творческую деятельность.

В 2025 году он снялся в картинах «История любви Советского Союза» и «Законник». В скором времени также должны выйти проекты «Смешарики. Сквозь вселенные», «Приговор», «Адвокаты», «Князь Андрей», «Константинополь» и «Огненный мальчик» с его участием.

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