Ненависть к войне, работа с Зеленским, алкоголизм: как живет Радзюкевич

Актер театра и кино Эдуард Радзюкевич, наиболее известный по скетч-шоу «6 кадров», сегодня, 11 июля, отмечает 60-летие. Как он живет сейчас, чем занимается, что говорил о спецоперации и Владимире Зеленском?

Чем известен Радзюкевич

Эдуард Радзюкевич родился 11 июля 1965 года в Петрозаводске. Прежде чем стать актером, он несколько лет проработал на заводе. Затем поступил в Театральный институт имени Бориса Щукина.

«На заводе мне пророчили повышение до бригадира, и по тем временам я зарабатывал очень приличные деньги. Мне было страшно так кардинально менять свою судьбу, однако я понимал, что это совсем не мое. Изначально я хотел быть военным, но меня комиссовали. Потом отучился и пошел работать на завод, но меня всегда тянуло в искусство», — признался он в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Наибольшую популярность ему принесли роли в скетч-шоу «6 кадров». Помимо этого, Радзюкевич снимался в картинах «Байрон», «Елка», «С точки зрения ангела», «Двое у елки, не считая собаки», «Глазами волка», «Агония страха», «Аферисты», «Темное царство», «ВСЛУХ!» и других.

Также он известен как режиссер сериалов «Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин?», «Сваты-3».

Что известно о личной жизни Радзюкевича

Первой супругой Эдуарда Радзюкевича была коллега Елена Ланская.

Второй женой актера стала Елена Юровских, которая на момент их знакомства была студенткой ГИТИСа, где он преподавал. Юровских младше Радзюкевича на 17 лет. В браке родился сын Георгий.

Сейчас он женат на режиссере монтажа Марии Сергеенковой. В интервью Светлане Баласанян артист рассказал, что в их доме всегда царит творческая атмосфера.

Анастасия Заворотнюк и Эдуард Радзюкевич на съемочной площадке комедийного телесериала «Моя прекрасная няня» Фото: Колесникова Наталья/ТАСС

«В доме происходит вся работа, Мария — очень крутой режиссер монтажа, у нее четыре „Золотых орла“ за монтаж. Большую часть времени она работает дома, поэтому мы не можем от этого отходить. Я дома музыку сочиняю, она монтирует. Когда надо что-то вместе придумать, то у нас мозговой штурм случается. Но это точечно, такого нет, что мы с утра встаем и творим до самого заката. У нас все по-другому происходит», — пояснил он.

Как Радзюкевич избавился от алкогольной зависимости

Эдуард Радзюкевич признавался, что на протяжении долгого времени страдал от алкогольной зависимости и находился «в перманентном состоянии опьянения». Помочь справиться с пагубной привычкой ему помогло рождение сына.

«Я не хотел, чтобы сын видел меня пьяным, мне было стыдно. Но у меня была очень сильная зависимость, и я понял, что я не справлюсь без медикаментозной помощи. И я лег и „зашился“», — вспоминал актер.

Что Радзюкевич говорил о спецоперации и Зеленском

Эдуард Радзюкевич не единожды заявлял, что поддерживает проведение спецоперации и хочет поехать в зону боевых действий, чтобы концертом поддержать боевой дух военных. По его мнению, все публичные люди должны раскрыть свою позицию по СВО.

«Говорят, что артист должен быть вне политики. Может быть. Но это не значит, что он должен быть полным дебилом и не разбираться в процессах, которые происходят. Когда мне начинают рассказывать какие-то сказки, то я сразу отвечаю, что у меня родственники в городе Сумы. Правда, мы не общаемся, но давно и по другой причине. Но я скажу точно: на Украине людей переформатировали, они стали зомби», — уточнил Радзюкевич в интервью Светлане Баласанян.

Он считает, что самые страшные люди не те, кто выступает против СВО и действий российской власти, а те, кто молчит, потому что «в тяжелые времена нужно быть со своей страной».

Актер заявил, что Украина является фашистским государством, которое не должно существовать. При этом он уточнил, что имеет в виду государственную форму, а не людей.

«На Украине просто фашизм, конкретный фашизм. И начался он давно, при Хрущеве, тогда была мина замедленного действия с отдачей Крыма. Вот что мы и имеем сейчас — фашистское государство. Я считаю, что оно не должно существовать. Именно в государственной форме, я не про людей сейчас говорю», — прокомментировал актер.

Также Радзюкевич вспомнил о работе с украинским политиком Владимиром Зеленским и о том, что тот говорил на русском.

«Мы вместе участвовали в проекте „Слава богу, ты пришел!“, и еще я снимал третью часть „Сватов“, где он был сценаристом и продюсером. Тогда проблем не возникало, к тому же все говорили на русском. Мы с Зеленским особо близко не общались, но все было тогда нормально и адекватно. А сейчас он — убийца, фашист и враг. Там тоже случилось переформатирование», — добавил артист.

Чем сейчас занимается Радзюкевич

Эдуард Радзюкевич продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Плохие девчонки», «Семейный переполох», «Отчаянные девчонки», «Играем Зощенко» и «Семейка легкого поведения».

Артист отмечал в интервью Светлане Баласанян, что сейчас для него на первом месте стоит театр.

Эдуард Радзюкевич Фото: Фадеичев Сергей/ТАСС

«Сейчас такой период, когда я в основном занимаюсь театром. Съемки редко бывают, так как я очень избирателен. А так — в театре играю, ставлю спектакли. Ну и писать — это мое перманентное состояние, работаю как усмешнитель, добавляю шутки в проекты», — поделился он.

Также Радзюкевич признался, что 13 февраля, в день рождения супруги, у него умер отец.

«В январе мы отметили 95-летие папы, был хороший праздник. А 13 февраля у моей жены был юбилей. И 13 февраля умер мой отец», — сказал он.

Сегодня, 11 июля, сам Радзюкевич отмечает 60-летний юбилей.

«С одной стороны, хочется сделать большую пьянку-гулянку и всех пригласить, но, с другой стороны, сейчас сложное время, наши ребята на фронте, идет спецоперация. Не до праздников. При этом моя жена из-за смерти папы тоже не отметила юбилей, и мы хотели совместить наши праздники. В общем, посмотрим, может быть, отметим на природе небольшим кругом», — добавил он.

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