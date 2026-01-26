Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 14:56

В Крыму подросток сознался в поджоге автомобиля из-за ненависти к евреям

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Южном окружном военном суде 17-летний житель Крыма сознался в участии в организации National Socialism / White Power (NS/WP, движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) и поджоге машины из-за ненависти к евреям, сообщает РИА Новости. Подростку предъявлены обвинения в участии в террористической группировке и умышленном уничтожении имущества.

В судебном заседании фигурант признал свою вину в инкриминируемых преступлениях, — сказал собеседник агентства.

По материалам дела, в конце 2024 — начале 2025 года подросток вступил в запрещенную организацию, после чего приобрел пусковое устройство и патроны. 9 января 2025 года он произвел выстрелы по автомобилю супруги жителя Крыма Губанова, а 15 февраля в Симферополе поджег его автомобиль Opel, облив бензином. Судебные заседания проходили в закрытом режиме.

Ранее подростки, поздравляя подругу с днем рождения, устроили опасное огненное шоу: они осыпали именинницу мукой и подожгли, вызвав мощную вспышку, которая охватила девушку. Пострадавшей удалось быстро потушить пламя, и, по данным источника, обошлось без травм, но она сильно испугалась.

Крым
подростки
евреи
поджоги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мифы и правда о блокадном Ленинграде: разоблачаем легенды
Золотовицкий, Тальков, Панин: кто еще из актеров повторил смерти киногероев
«Свою лепту внес»: Плющенко раскрыл, почему Трусова вернулась к Тутберидзе
Умер заслуженный спасатель России, создавший спецотряд в МЧС
Посол России в Венесуэле раскрыл, как военные пытались защитить Мадуро
Владельцы бытовой электроники пожаловались на массовые сбои
«Автодор» отреагировал на слухи о повышении тарифов на платных трассах
Мэра города попытались убить выстрелом из гранатомета
Москвичей предупредили о сильнейшем снегопаде
Воробьев обозначил важный фактор развития Подмосковья
Таможенные органы возбудили почти 2 тыс. уголовных дел в 2025 году
Только Россия может спасти мир: США готовят ад на Ближнем Востоке
В Госдуме ответили на инициативу о блокировке сайтов с «решебниками»
Военэксперт раскрыл, как сильно отстают США от России в сфере гиперзвука
Во Владивостоке женщина и ребенок чуть не сгорели в лифте
Политолог спрогнозировал, что станет самым крупнейшим провалом Трампа
Стало известно, когда уберут главную новогоднюю елку Петербурга
В Крыму подросток сознался в поджоге автомобиля из-за ненависти к евреям
Россиян предупредили об опасности ХНИЗ
Один из самых жестоких членов банды Цапков второй раз пытался уйти на СВО
Дальше
Самое популярное
Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно
Общество

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно

Гороховый суп — это слишком обычно. Варю сытное харчо — с говядиной, рисом и острым ткемали
Общество

Гороховый суп — это слишком обычно. Варю сытное харчо — с говядиной, рисом и острым ткемали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.