В Крыму подросток сознался в поджоге автомобиля из-за ненависти к евреям

В Южном окружном военном суде 17-летний житель Крыма сознался в участии в организации National Socialism / White Power (NS/WP, движение признано в РФ террористическим, деятельность запрещена) и поджоге машины из-за ненависти к евреям, сообщает РИА Новости. Подростку предъявлены обвинения в участии в террористической группировке и умышленном уничтожении имущества.

В судебном заседании фигурант признал свою вину в инкриминируемых преступлениях, — сказал собеседник агентства.

По материалам дела, в конце 2024 — начале 2025 года подросток вступил в запрещенную организацию, после чего приобрел пусковое устройство и патроны. 9 января 2025 года он произвел выстрелы по автомобилю супруги жителя Крыма Губанова, а 15 февраля в Симферополе поджег его автомобиль Opel, облив бензином. Судебные заседания проходили в закрытом режиме.

