20 января 2026 в 06:15

Россиянам объяснили, как бороться с горами мусора под снегом

Эксперт ЖКХ Бондарь: цифровые сервисы могут решить проблемы мусора под снегом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Использование цифровых сервисов для подачи обращений может помочь в устранении проблемы скопившегося под снегом мусора, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. По его словам, направление заявления через портал «Госуслуги» обеспечит его рассмотрение соответствующими органами.

Проблема мусорных гор, которые внезапно вырастают под слоем снега, к сожалению, иногда возникает. Вероятно, основные причины такой ситуации кроются в том, что управляющие компании не всегда вовремя расчищают пути для техники. Если вы столкнулись с такой картиной во дворе своего дома, можно попробовать решить вопрос через мобильное приложение «Госуслуги.Дом». Это удобный способ, так как заявка сразу попадает вашей управляющей организации. По закону именно они обязаны следить за тем, чтобы к контейнерам можно было свободно подъехать, — посоветовал Бондарь.

Он подчеркнул, что управляющие компании обязаны обеспечивать безопасные и достойные условия проживания, включая чистоту на мусорных площадках. Кроме того, по словам эксперта по ЖКХ, существуют минимальные требования к перечню услуг, установленные правительством, которые включают содержание мест накопления отходов.

Когда вы замечаете переполненные баки в чужом дворе или просто на городской территории, стоит воспользоваться платформой «Госуслуги. Решаем вместе». Возможно, это поможет быстрее донести информацию до ответственных лиц в администрации или регионального оператора. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» обязывает службы организовывать сбор мусора так, чтобы это не вредило окружающей среде и людям, — добавил Бондарь.

Кроме того, эксперт по ЖКХ подчеркнул, что действуют строгие санитарные нормы. По его словам, если коммунальные службы не выполняют свои обязанности, они могут быть оштрафованы. Он пояснил, что взыскание для должностных лиц составляет от 4–5 тыс. рублей, для организаций — 40–50 тыс. рублей.

Ранее жители ряда районов Москвы выразили недовольство из-за отсутствия вывоза мусора с начала новогодних праздников. Например, в Можайском районе столицы были найдены пакеты с отходами прямо у окон домов.

