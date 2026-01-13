Жители Москвы жалуются на горы мусора после Нового года

Жители столицы жалуются, что мусор не вывозят с начала года

Жители некоторых районов столицы жалуются, что мусор не вывозят с начала новогодних праздников, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Так, в Можайском районе столицы обнаружили пакеты с отходами прямо под окнами.

Об этом сообщили жильцы дома на Беловежской улице. С аналогичной проблемой столкнулись жители ЖК «Новое Внуково» на Аэростатной улице. В публикации говорится, что в жилом комплексе «Эко Бунино» в Коммунарке из-за мусора завелись крысы.

Ранее прокуратура Рязанской области добилась ликвидации несанкционированной свалки на территории Выжелесского сельского поселения в Спасском районе. В отношении должностного лица администрации муниципалитета возбудили административное дело.

До этого сообщалось, что жители деревни Отевки Нижнесергинского района Свердловской области более месяца ожидают вывоза мусора из-за аварийного состояния моста. Скопление отходов привело к тому, что в населенный пункт начали заходить лисы. Местные жители опасаются появления более опасных хищников, в частности медведей.