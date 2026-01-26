Мэра города попытались убить выстрелом из гранатомета

Мэра города Шариф-Агуак Ахмада Ампатуана на Филиппинах пытались убить с помощью гранатомета, сообщает издание Sunstar. По его информации, вооруженные преступники устроили засаду на автомобильный конвой политика, обстреляв его внедорожник из РПГ.

На появившихся в Сети кадрах можно увидеть, что нападавшие вышли из серого микроавтобуса на улице в городе Браги и открыли огонь. Снаряд попал в автомобиль, однако Ампатуан не пострадал — были ранены только некоторые сотрудники его охраны. После перестрелки злоумышленники попытались скрыться, но были ликвидированы силами безопасности.

Ранее в Барнауле перед судом предстанет 54-летний мужчина, который пытался взорвать собственную мать и угрожал сотрудникам полиции. Расследование дела завершено: барнаульца обвиняют сразу по трем статьям, включая покушение на убийство общеопасным способом и нападение на представителей власти.

До этого американский стример ItsJJx был ранен в голову во время нападения, прервавшего его прямой эфир на платформе Kick. Инцидент произошел, когда он находился в автомобиле вместе с двумя знакомыми. В машину начали стрелять, после чего трансляция оборвалась.