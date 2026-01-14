Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 19:18

Популярный стример получил пулю в лоб во время эфира

Американского стримера ItsJJx ранили в голову во время эфира

Американский стример ItsJJx Американский стример ItsJJx Фото: Социальные сети
Американский стример ItsJJx был ранен в голову во время нападения, прервавшего его прямой эфир на платформе Kick, сообщает портал Dexerto. Инцидент произошел, когда он находился в автомобиле вместе с двумя знакомыми. В машину начали стрелять, после чего трансляция оборвалась.

Пострадавший был доставлен в больницу, а его спутники не получили травм, говорится в сообщении. Полиция проводит расследование по факту нападения и покушения на убийство, выясняя все обстоятельства случившегося.

Ранее общественный деятель Дмитрий Чукреев сообщил, что правоохранительные органы Екатеринбурга провели рейд в баре «Хата». В этом заведении треш-стримеры во время прямых трансляций избивали девушек, и несколько месяцев жители города пытались добиться их привлечения к ответственности.

Кроме того, полиция Санкт-Петербурга задержала треш-блогершу и ее парня за занятие сексом на Сестрорецком кладбище. Инцидент произошел на могиле, где похоронены мать, бабушка и тетя 24-летней блогерши.

Также в Уфе правоохранители задержали стримеров, которые играли в Counter-Strike в автомобильном прицепе во время движения. По имеющейся информации, молодые люди, передвигаясь на BMW, организовали в прицепе, украшенном новогодней гирляндой, импровизированную игровую студию.

