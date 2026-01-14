Популярный стример получил пулю в лоб во время эфира Американского стримера ItsJJx ранили в голову во время эфира

Американский стример ItsJJx был ранен в голову во время нападения, прервавшего его прямой эфир на платформе Kick, сообщает портал Dexerto. Инцидент произошел, когда он находился в автомобиле вместе с двумя знакомыми. В машину начали стрелять, после чего трансляция оборвалась.

Пострадавший был доставлен в больницу, а его спутники не получили травм, говорится в сообщении. Полиция проводит расследование по факту нападения и покушения на убийство, выясняя все обстоятельства случившегося.

