26 января 2026 в 11:49

Пять человек оказались в больнице из-за ДТП на фоне погодного кошмара

Пять человек были госпитализированы после ДТП с 20 авто на Кубани

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пять человек были доставлены в медицинские учреждения в результате серии ДТП на федеральной трассе М-4 «Дон», сообщила прокуратура Краснодарского края. Аварии произошли в районе города Горячий Ключ, в них получили повреждения около 20 автомобилей.

В результате ДТП 5 человек, в числе которых водители и пассажиры транспортных средств, доставлены в городскую больницу г. Горячий Ключ, — сказали в ведомстве.

По предварительной информации, причиной массового столкновения стали неблагоприятные погодные условия. Прокуратура уже организовала проверку по фактам произошедших аварий.

Ранее массовое дорожно-транспортное происшествие произошло в Ломоносовском районе Ленинградской области. В результате аварии на трассе «Нарва» вблизи деревни Шундорово травмы получили пять человек. Все пострадавшие были доставлены в больницу с травмами, которые медики классифицировали как средней степени тяжести. По факту данного происшествия полицейскими инициирована проверка.

До этого на трассе М-5 «Урал» микроавтобус с пассажирами попал в аварию, в результате которой погиб водитель. Автомобиль следовал по маршруту из города Сатка в Уфу. В салоне в момент ДТП находились три пассажира. По предварительной версии, водитель рейсового Volkswagen не смог выдержать безопасную дистанцию и совершил столкновение с грузовым автомобилем Scania.

ДТП
аварии
госпитализации
Краснодарский край
