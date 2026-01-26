Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 12:51

Актриса Стежко рассказала, как поддерживает стройную фигуру

Актриса Стежко призналась, что занимается спортом уже больше 15 лет

Анастасия Стежко Анастасия Стежко Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
Актриса Анастасия Стежко в беседе с «Леди Mail» заявила, что занимается спортом уже больше 15 лет. При этом артистка не ограничивает себя в питании.

Мне повезло с генетикой, я не склонна к набору веса. Ну и спортом я занимаюсь довольно активно уже больше 15 лет, трижды в неделю бываю в зале — силовые, функциональные тренировки. А вот на диетах не сижу и ем, можно сказать, все, что хочу, — призналась Стежко.

При этом, по словам актрисы, она старается не объедаться по вечерам. А в случае плотного ужина Стежко устраивает себе легкий завтрак на следующий день.

Ранее певица Ольга Бузова заявила, что регулярный спорт помогает ей поддерживать фигуру стройной, даже несмотря на напряженный рабочий график. По словам знаменитости, она катается на лыжах, занимается боксом и бегает на дорожке в спортзале.

