Актриса Стежко рассказала, как поддерживает стройную фигуру Актриса Стежко призналась, что занимается спортом уже больше 15 лет

Актриса Анастасия Стежко в беседе с «Леди Mail» заявила, что занимается спортом уже больше 15 лет. При этом артистка не ограничивает себя в питании.

Мне повезло с генетикой, я не склонна к набору веса. Ну и спортом я занимаюсь довольно активно уже больше 15 лет, трижды в неделю бываю в зале — силовые, функциональные тренировки. А вот на диетах не сижу и ем, можно сказать, все, что хочу, — призналась Стежко.

При этом, по словам актрисы, она старается не объедаться по вечерам. А в случае плотного ужина Стежко устраивает себе легкий завтрак на следующий день.

