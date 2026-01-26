«Не отстаем»: военэксперт о признании ВС РФ одними из сильнейших в мире Военэксперт Дандыкин: РФ не уступает США по сухопутным силам и боевому опыту

Россия обладает сухопутной армией, равной по силе и боевому опыту американской, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, второе место ВС РФ в международном рейтинге военной мощи обусловлено множеством критериев, которые учитывались при проведении оценки.

При составлении рейтинга военной мощи учитывалось очень много факторов, включая финансовую ситуацию в государстве, географическое положение и логистические возможности. Именно поэтому Россия заняла второе место. Если оценивать исключительно армию, то мы объективно не отстаем от Штатов и по сухопутным силам, и в авиации. Если учитывать ядерную составляющую, то здесь мы вообще на первом месте. Если сравнивать численность армий, то мы с США находимся рядом, не говоря уже о боевом опыте, — высказался Дандыкин.

Он добавил, в военном флоте Россия уступает как США, так и Китаю по водоизмещению кораблей. По словам военэксперта, у американцев насчитывается более десяти авианосных групп, а у РФ только один авианосец, который находится на капитальном ремонте и считается тяжелым авианесущим крейсером.

Ранее появилась информация, что Россия заняла второе место в мире по уровню военной мощи среди 145 стран, уступив лишь Соединенным Штатам. Зарубежные аналитики учитывали более 60 факторов: финансовое и географическое положение, а также логистические возможности.