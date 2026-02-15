Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 февраля 2026 в 23:24

Сирийские военные заняли оставленную США военную базу

SANA: армия Сирии заняла стратегическую военную базу США Эш-Шаддади

Фото: Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Сирийские правительственные войска приступили к развертыванию на стратегической базе Эш-Шаддади на северо-востоке страны, передает агентство SANA. Территория перешла под контроль армии после того, как подразделения международной коалиции во главе с США покинули объект.

Речь идет о базе, расположенной в провинции Эль-Хасака, которая долгое время использовалась силами коалиции для поддержки своих операций в регионе. Официальный Дамаск расценивает этот шаг как восстановление суверенитета над своими территориями.

Военная база Эш-Шаддади в провинции Эль-Хасака в координации с американской стороной передана под контроль Сирийской арабской армии, — говорится в официальном заявлении.

Ранее стало известно, что администрация США пересмотрела свою стратегию в Сирии, заявив об отсутствии интереса к долгосрочному военному присутствию в стране. Как пояснил американский посол в Турции и спецпредставитель по САР Том Баррак, коалиция СДС больше не рассматривается как ключевой партнер в борьбе с ИГ. По мнению Вашингтона, Дамаск теперь способен самостоятельно обеспечивать безопасность.

Сирия
США
армия
базы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Массированный обстрел Белгорода: повреждения энергетики, пострадавшие
Вице-премьер Чехии сделал Хиллари Клинтон «очень несчастной»
Разногласия по санкциям привели к отставке замглавы Минфина США
Силы ПВО подрезали «крылья» 49 украинским беспилотникам
Случаи в Москве и Петербурге: угрожает ли оспа обезьян РФ, смертельна ли
Американец устроил кровавую расправу украинской беженке и ее парню
Украинский военный устроил стрельбу по сотрудникам ТЦ
«Мясник и убийца»: новый комбриг ВСУ «утилизирует» собственных солдат
Сирийские военные заняли оставленную США военную базу
Израильские ультраортодоксы напали на женщин — солдат ЦАХАЛ
ВСУ атаковали промышленные объекты в Белгородской области
Игры и конкурсы на Масленицу для детей и взрослых
В Афганистане предположили, кто победит в конфликте США и Ирана
SHOT сообщил о серии взрывов над Рязанью
Конькобежка из Нидерландов стала рекордсменкой на олимпийской 500-метровке
Российская фигуристка не вышла на первую тренировку на Олимпиаде
В Швейцарии решили не довольствоваться ролью «швейцара» в вопросе Украины
«Хорошая актриса»: кинокритик провел аналогии между Бузовой и Гурченко
Страны G7 обсудили главные угрозы на Ближнем Востоке и в Азии
«Нефтяной шантаж»: премьер Словакии обвинил Украину в давлении на Венгрию
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.