Сирийские военные заняли оставленную США военную базу

Сирийские правительственные войска приступили к развертыванию на стратегической базе Эш-Шаддади на северо-востоке страны, передает агентство SANA. Территория перешла под контроль армии после того, как подразделения международной коалиции во главе с США покинули объект.

Речь идет о базе, расположенной в провинции Эль-Хасака, которая долгое время использовалась силами коалиции для поддержки своих операций в регионе. Официальный Дамаск расценивает этот шаг как восстановление суверенитета над своими территориями.

Военная база Эш-Шаддади в провинции Эль-Хасака в координации с американской стороной передана под контроль Сирийской арабской армии, — говорится в официальном заявлении.

Ранее стало известно, что администрация США пересмотрела свою стратегию в Сирии, заявив об отсутствии интереса к долгосрочному военному присутствию в стране. Как пояснил американский посол в Турции и спецпредставитель по САР Том Баррак, коалиция СДС больше не рассматривается как ключевой партнер в борьбе с ИГ. По мнению Вашингтона, Дамаск теперь способен самостоятельно обеспечивать безопасность.