«Все хорошо»: директор Маклакова опровергла слухи о его госпитализации

Директор Алексея Маклакова Анна официально опровергла появившуюся в СМИ информацию об экстренной госпитализации актера, сообщает портал 360.ru. По ее словам, сообщения о том, что звезда сериала «Солдаты» якобы находится в больнице под наблюдением врачей, не соответствуют действительности.

Представитель артиста подчеркнула, что со здоровьем Маклакова все в порядке, он продолжает вести привычный образ жизни. Она отметила, что это далеко не первый случай, когда пресса приписывает актеру различные недуги — от сердечных приступов до потери зрения.

Уже какой раз печатают: то зрение у него, то сердце. Я не знаю, что еще они придумают. Все у Алексея хорошо, — заявила Анна.

Ранее в ряде изданий распространились сведения, что у 64-летнего актера якобы возникли серьезные проблемы со зрением, в частности осложненная катаракта. Утверждалось, что артист жаловался на двоение в глазах и «туман», из-за чего его якобы направили в стационар на обследование.

До этого Маклаков сам опроверг слухи о своей госпитализации и состоянии сердечно-сосудистой системы. Маклаков записал для поклонников видео, в котором рассказал, что даже не знал о своих проблемах со здоровьем, которые ему приписали.