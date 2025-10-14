Маклаков вышел на связь после новостей о проблемах со здоровьем

Актер Алексей Маклаков в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опроверг слухи о своей госпитализации и состоянии сердечно-сосудистой системы. Недавно в СМИ появились сообщения о проблемах со здоровьем у артиста. Журналисты утверждали, что врачи запретили ему пить алкоголь из-за повышенного риска инсульта и инфаркта.

Маклаков выступил с видеообращением, в котором рассказал, что даже не знал о своей «госпитализации». О ней ему рассказал корреспондент одного из изданий, когда позвонил актеру, чтобы узнать подробности. Он связался с публикой, находясь в автомобиле. Маклаков выглядел энергичным и полным сил.

Еду на работу, на съемку потрясающего сериала… Все отлично, все хорошо… Всем доброе утро, — прокомментировал Маклаков.

Ранее сообщалось, что актера Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали из-за болей в груди. У артиста заподозрили проблемы с сердцем. Однако сам Сухоруков опроверг слухи и призвал СМИ быть бдительными, заявив, что информация ложная и непрофессиональная.