14 октября 2025 в 09:58

Маклаков вышел на связь после новостей о проблемах со здоровьем

Актер Алексей Маклаков опроверг слухи о проблемах со здоровьем

Алексей Маклаков Алексей Маклаков Фото: Дмитрий Белицкий/Агентство «Москва»

Актер Алексей Маклаков в Instagram (деятельность в РФ запрещена) опроверг слухи о своей госпитализации и состоянии сердечно-сосудистой системы. Недавно в СМИ появились сообщения о проблемах со здоровьем у артиста. Журналисты утверждали, что врачи запретили ему пить алкоголь из-за повышенного риска инсульта и инфаркта.

Маклаков выступил с видеообращением, в котором рассказал, что даже не знал о своей «госпитализации». О ней ему рассказал корреспондент одного из изданий, когда позвонил актеру, чтобы узнать подробности. Он связался с публикой, находясь в автомобиле. Маклаков выглядел энергичным и полным сил.

Еду на работу, на съемку потрясающего сериала… Все отлично, все хорошо… Всем доброе утро, — прокомментировал Маклаков.

Ранее сообщалось, что актера Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали из-за болей в груди. У артиста заподозрили проблемы с сердцем. Однако сам Сухоруков опроверг слухи и призвал СМИ быть бдительными, заявив, что информация ложная и непрофессиональная.

актеры
опровержения
заболевания
слухи
