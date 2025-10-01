Сухоруков вышел на связь после слухов о госпитализации

Telegram-канал Mash сообщил, что звезду фильмов «Брат» и «Жмурки» актера Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали из-за болей в груди. По его информации, у артиста заподозрили проблемы с сердцем. Сам актер тем временем опроверг слухи, призвав СМИ быть бдительными, передает ТАСС.

Информация ложная и непрофессиональная! Слуги пера, будьте бдительны! — заявил Сухоруков.

Канал со ссылкой на самого актера добавил, что тот сохраняет оптимизм. Сам Сухоруков отметил, что понять ложность слухов можно, посмотрев на его расписание.

Вчера отыграл спектакль, послезавтра — еще один, — поделился планами на будущее актер.

12 марта Сухоруков признался, что недавно перенес операцию на открытом сердце после инфаркта миокарда. Звезда фильмов «Брат» и «Брат-2» отметил, что восстанавливался в одной из клиник Москвы.

Сухоруков выразил благодарность врачам за спасение. По его словам, в ходе операции выяснилось, что этот инфаркт стал вторым в его жизни, о чем он даже не подозревал.