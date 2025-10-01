Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 октября 2025

Сухоруков вышел на связь после слухов о госпитализации

Telegram-канал Mash сообщил, что звезду фильмов «Брат» и «Жмурки» актера Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали из-за болей в груди. По его информации, у артиста заподозрили проблемы с сердцем. Сам актер тем временем опроверг слухи, призвав СМИ быть бдительными, передает ТАСС.

Информация ложная и непрофессиональная! Слуги пера, будьте бдительны!заявил Сухоруков.

Канал со ссылкой на самого актера добавил, что тот сохраняет оптимизм. Сам Сухоруков отметил, что понять ложность слухов можно, посмотрев на его расписание.

Вчера отыграл спектакль, послезавтра — еще один, — поделился планами на будущее актер.

12 марта Сухоруков признался, что недавно перенес операцию на открытом сердце после инфаркта миокарда. Звезда фильмов «Брат» и «Брат-2» отметил, что восстанавливался в одной из клиник Москвы.

Сухоруков выразил благодарность врачам за спасение. По его словам, в ходе операции выяснилось, что этот инфаркт стал вторым в его жизни, о чем он даже не подозревал.

