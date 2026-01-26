Более 20 человек заблокированы в салоне автобуса после ДТП на Кубани

Не менее 23 человек заблокированы в салоне автобуса после столкновения транспорта с легковым автомобилем в Новороссийске, сообщил мэр города Андрей Кравченко в своем Telegram-канале. Предварительно, пострадавших нет, на месте работают спасатели.

Автобус съехал с дороги в кювет, в результате 22 пассажира и водитель оказались заблокированы, — написал Кравченко.

Ранее массовое дорожно-транспортное происшествие с участием порядка 20 автомобилей произошло на Кубани. Отмечается, что на трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа затруднено движение транспорта.

До этого пресс-служба Госавтоинспекции Кубани сообщила, что более 200 аварий произошло в регионе утром 26 января из-за гололеда. При этом 130 ДТП зафиксировали в Краснодаре. Водителей призвали отказаться от поездок на личном транспорте.

Кроме того, пьяный мужчина на большой скорости сбил троих пешеходов, включая ребенка, в Чите. 27-летний местный житель за рулем Toyota Vista не имел водительских прав. В результате аварии с различными травмами в больницу госпитализировали 58‑летнюю женщину. Восьмилетний мальчик получил ушибы, ему оказали медицинскую помощь на месте.