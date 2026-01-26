Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Пьяный «бесправник» на полной скорости снес троих пешеходов в Чите

В Чите пьяный водитель без прав сбил троих пешеходов, включая ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пьяный мужчина на большой скорости сбил троих пешеходов, включая ребенка, в Чите, заявили в пресс-службе Госавтоинспекции Забайкальского края. Отмечается, что 27-летний местный житель за рулем Toyota Vista не имел водительских прав.

В Чите на улице Промышленная 27-летний водитель машины Toyota Vista, не имеющий права управления транспортными средствами, в состоянии алкогольного опьянения допустил наезд на трех пешеходов, — подчеркнули в ведомстве.

В результате аварии с различными травмами в больницу госпитализировали 58‑летнюю женщину. Восьмилетний мальчик получил ушибы, ему оказали медицинскую помощь на месте. Лихача привлекли к административной ответственности по статье о вождении в пьяном виде без прав. Теперь ему грозит арест на 10–15 суток или штраф в размере 45 тыс. рублей.

Ранее в Ломоносовском районе Ленинградской области пятеро человек получили травмы в результате массового ДТП. Авария произошла на трассе «Нарва» в деревне Шундорово. Трое водителей и два пассажира, среди которых 13-летняя девочка, были госпитализированы.

