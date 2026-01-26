Более 200 аварий произошло в Краснодарском крае по одной причине

Более 200 аварий произошло в Краснодарском крае по одной причине Более 200 аварий произошло утром в Краснодарском крае из-за гололеда

Более 200 аварий произошло утром 26 января в Краснодарском крае из-за гололеда, сообщила журналистам пресс-служба Госавтоинспекции региона. При этом 130 ДТП зафиксировали в Краснодаре. Водителей призвали отказаться от поездок на личном транспорте, передает ТАСС.

Подразделения Госавтоинспекции края получили более 200 заявок на оформление ДТП с механическими повреждениями, 130 — из них в Краснодаре, — говорится в сообщении.

Ранее телеведущая, автоэксперт, автор видеоблога об авто «Лиса Рулит» Елена Лисовская заявила, что в мороз автомобилям рекомендуется двигаться со скоростью почти в два раза меньше, чем обычно. По ее словам, в холодную погоду ходовая часть функционирует не очень хорошо.

До этого в американском штате Мичиган из-за сложных погодных условий произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. На трассе столкнулась цепь из более чем 100 автомобилей, включая десятки грузовиков. По предварительным данным, в инциденте есть пострадавшие. Движение на участке трассы было полностью парализовано на несколько часов.