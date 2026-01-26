Наступление ВС РФ на Харьков 26 января: трупы спецназовцев, бои у Купянска

Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости выходили сегодня, 26 января 2026 года, что сейчас происходит у Купянска, Харькова, Вильчи, Волчанска, Липцев, Изюма, Балаклеи, реки Оскол?

Ситуация и события на Харьковском направлении в понедельник, 26 января: обстановка на фронте сегодня

«Докладывает Добрый. ВС РФ продолжают увеличивать зону безопасности во встречных боях в окрестностях Волчанска. Освободив населенные пункты Симоновка и Старица, наши подразделения продвигаются дальше. Российская авиация точечно отработала по тыловым районам ВСУ. Не прекращают работу расчеты „Гераней“, тяжелая реактивная артиллерия и „Солнцепеки“. Противник оказывает ожесточенное сопротивление в обороне. Конечно же, на направлении происходит противоборство подразделений БПЛА. По выявленным местам расположения подразделений вражеских БПЛА наносятся удары, уничтожаются его станции РЭБ, спутниковой связи, антенны», — передает «Дневник десантника».

По словам источника, в Харьковской области вражеский БТР М113 с пехотой внутри пытался завести ее на позиции, но попал под удар дронов расчета 71-й МСД.

«Экипаж собирался бежать, но наши дроноводы ликвидировали живую силу врага вторым ударом. Бои идут в населенном пункте Графское с северной половины, в ходе которых наши штурмовые группы продвигаются и выравнивают линию фронта между Лиманом и данным селом. В ходе продвижения в окрестностях населенного пункта Старица наши бойцы зачистили часть леса на северном берегу реки Волчьей. Наступаем в населенном пункте Волчанские Хутора. ВС РФ заняли фермы на западной окраине и продвинулись к застройке севернее. По вражеским позициям работают расчеты наших „Солнцепеков“. В районе населенного пункта Липцы расчеты FPV-подразделений ВС РФ продолжают уничтожать транспорт ВСУ на маршрутах снабжения. На участке между населенными пунктами Двуречанское и Каменское нашим подразделениям удалось значительно продвинуться и занять несколько лесных массивов на подходе к населенному пункту Колодезное. Кроме того, на подступах к населенным пунктам Хатнее и Амбарное наши штурмовые группы выдавливают врага, а в направлении населенных пунктов Ольховатка, Обуховка и Нововасильевка наши бойцы продвигаются», — добавил «Дневник десантника».

ТОС-1А «Солнцепек» Фото: МО РФ

«Северный ветер» пишет, что на Харьковском направлении на всех участках фронта в Харьковской области тяжелые бои.

«„Северяне“ взламывают оборону ВСУ в лесных массивах возле Старицы и Симиновки. Также есть тактические успехи на Хатненском участке. Противник доукомплектовал штурмовые группы мобилизованными и пытается контратаковать. Возле Старицы наши штурмовики продвигаются в прилегающих лесополосах на двух участках. Общее продвижение составило до 100 м. Ударами ТОС-1А уничтожены позиции 127-й ОТМБр ВСУ. В лесу юго-западнее Симиновки „Воины Севера“ продвинулись на 250 метров и заняли две вражеские позиции», — отметили авторы канала.

По их информации, ВСУ перебросили солдат в район подразделения 159-й ОМБр и провели две контратаки при поддержке спецназа ГУР МО Украины.

«В ходе отражения уничтожено 60% личного состава штурмовых групп. В Волчанских Хуторах „Бесстрашные“ заняли 11 домовладений и один опорный пункт противника, продвинувшись на 250 м. В районе Хатнего штурмовые группы „северян“ продвинулись на девяти участках по лесопосадкам на 800 м. Ударами ТОС-1А „Солнцепек“ уничтожены позиции 3-й ОТМБр в районе Отрадного. На Липцевском участке фронта без существенных изменений. Противник активных действий не предпринимал», — добавил «Северный ветер».

Военкор Евгений Поддубный обратил внимание, что в Купянском районе ВСУ все так же пытаются осуществить подвоз живой силы, боеприпасов и материальных средств на свои позиции.

«Задействуют все — от НРТК до большегрузов. И то и другое системно уничтожается нашими военнослужащими войск беспилотных систем в составе группировки войск „Запад“. Направление остается зоной ожесточенных боев», — добавил он.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Минобороны РФ сегодня заявило, что на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанские Хутора и Захаровка Харьковской области.

«Противник потерял до 150 военнослужащих, боевую бронированную машину и 20 автомобилей. Подразделения группировки войск „Запад“ улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям штурмовой, двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петровка, Березовка, Нечволодовка Харьковской области», — добавили в МО РФ.

