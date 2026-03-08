Украинская армия несет колоссальные потери при попытке пересечь реку Волчью в районе села Зыбино Волчанского района Харьковской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По данным источника, особо тяжелые потери понесла 159-я отдельная механизированная бригада ВСУ.

При попытке пересечь реку Волчью в районе села Зыбино Волчанского района колоссальные потери несет 159-я отдельная механизированная бригада ВСУ. <...> На дне этой реки сейчас находятся тысячи «пропавших без вести» украинских солдат, однако командование ВСУ продолжает бросать туда на убой личный состав, — рассказал собеседник.

В силовых структурах также отметили, что солдаты украинской армии прозвали реку Волчью «рекой смерти». На протяжении первой половины 2025 года украинское командование также отправляло штурмовые группы форсировать реку. Анализ некрологов военнослужащих ВСУ подтверждает масштаб потерь.

Ранее российские морпехи 810-й бригады остановили продвижение двух батальонов ВСУ в Курской области. В ходе тяжелого боя бойцы взяли в плен украинских офицеров и захватили трофейное вооружение, из которого подбили две бронемашины Stryker.