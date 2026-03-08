Зимняя Олимпиада — 2026
08 марта 2026 в 21:16

Средства ПВО уничтожили несколько десятков дронов ВСУ над Россией

Минобороны РФ: ПВО за два часа сбила 30 дронов ВСУ над восемью регионами страны

БПЛА ВСУ БПЛА ВСУ Фото: Социальные сети
Средства противовоздушной обороны за два часа уничтожили 30 дронов Вооруженных сил Украины, передает пресс-служба Минобороны РФ. Беспилотники сбили над восемью регионами страны, уточнили в ведомстве.

8 марта в период с 18:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: восемь БПЛА — над территорией Тульской области, шесть БПЛА — над территорией Краснодарского края, пять БПЛА — над территорией Брянской области, — говорится в публикации.

Еще четыре дрона уничтожили над Рязанской областью, три — над Орловской, один — над Белгородской, два — над Московским регионом. Один беспилотник удалось перехватить над акваторией Черного моря.

Ранее FPV-дрон Вооруженных сил Украины атаковал машину во время движения в Шебекино, передавал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Российские бойцы доставили водителя в тяжелом состоянии в больницу. Он получил осколочные ранения живота, лица и бедра. Машина выгорела почти дотла.

