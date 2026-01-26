Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 13:11

Оборванные ЛЭП ставят на деревянные «костыли» в Мурманской области

Рухнувшие в Мурманской области опоры ЛЭП заменят деревянными

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Рухнувшие в Мурманской области опоры ЛЭП заменят временными деревянными, сообщила пресс-служба компании «Россети Северо-Запад». Целые конструкции к месту не смогли довезти из-за погодных условий, поэтому их разобрали на части, доставили на вездеходах и поднимали на сопки экскаватором, а самые трудные участки рабочие проходили уже вручную.

Смонтировали первую опору. <...> Работы по доставке и установке опор в условиях тундры — технически сложные и занимают значительное время, — сказано в сообщении.

Несколько попыток монтажа сорвались: в тундре техника выходила из строя, а условия мешали работе. Тем не менее, бригаде удалось закрепить первую опору на камнях при шквалистом ветре. Сейчас специалисты готовят к подъему вторую конструкцию.

Ранее стало известно, что две из пяти опор ЛЭП, повреждение которых вызвало масштабное отключение электричества в Мурманске и Североморске, были установлены еще в 1966 году. Остальные опоры относятся к 1980-м годам выпуска.

Глава Мурманска Иван Лебедев между тем сообщил, что местным жителям организовали раздачу продуктов первой необходимости. В городе функционирует 19 специальных пунктов. В этих местах граждане могут также поесть блюда полевой кухни.

Мурманская область
ЛЭП
обрушения
установки
