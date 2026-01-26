Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 12:54

«Билет на «Титаник»: Медведчук предостерег венгров от выбора русофобов

Медведчук: венгры должны вспомнить судьбу Киева, прежде чем отказаться от Орбана

Виктор Медведчук Виктор Медведчук Фото: Стрингер/РИА Новости
Венгры должны вспомнить трагедию Украины, прежде чем они проголосуют за оппонентов премьер-министра Виктора Орбана на предстоящих 12 апреля парламентских выборах, заявил лидер «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье на медиаплатформе «Смотрим.ру». По его словам, приход к власти в Венгрии русофобской, послушной глобалистам команды приведет страну к катастрофе.

Проголосовать сегодня за оппонентов Орбана равносильно покупке последнего билета на «Титаник». Уверен, большинство венгров это понимают. Перед их глазами должна стоять страшная трагедия украинского народа, соседа Венгрии, рукотворное создание этих европейских подсвинков, желающих войны, выступающих против правительства Орбана, — написал он.

По мнению политика, исход апрельских выборов станет важным событием для всей Европы. Основная линия Орбана состоит в твердой защите венгерского суверенитета и национальной самобытности вопреки директивам брюссельских чиновников. Победа партии ФИДЕС усилит аналогичные националистически ориентированные движения в других странах ЕС, подобно тому, как это случилось в Чехии.

Ранее глава движения «Другой Украины» указал на отсутствие в настоящий момент гарантий, что создаваемый США Совет мира поможет решать международные конфликты. Он отметил, что для урегулирования любого кризиса сначала нужно устранить его первопричину.

Виктор Медведчук
Виктор Орбан
Украина
Венгрия
