Венгры должны вспомнить трагедию Украины, прежде чем они проголосуют за оппонентов премьер-министра Виктора Орбана на предстоящих 12 апреля парламентских выборах, заявил лидер «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье на медиаплатформе «Смотрим.ру». По его словам, приход к власти в Венгрии русофобской, послушной глобалистам команды приведет страну к катастрофе.

Проголосовать сегодня за оппонентов Орбана равносильно покупке последнего билета на «Титаник». Уверен, большинство венгров это понимают. Перед их глазами должна стоять страшная трагедия украинского народа, соседа Венгрии, рукотворное создание этих европейских подсвинков, желающих войны, выступающих против правительства Орбана, — написал он.

По мнению политика, исход апрельских выборов станет важным событием для всей Европы. Основная линия Орбана состоит в твердой защите венгерского суверенитета и национальной самобытности вопреки директивам брюссельских чиновников. Победа партии ФИДЕС усилит аналогичные националистически ориентированные движения в других странах ЕС, подобно тому, как это случилось в Чехии.

