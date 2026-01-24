Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час

Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для плотного семейного ужина без лишних хлопот. Получается обалденная вкуснятина: румяная, аппетитно пузырящаяся сырная корочка скрывает нежные, тающие слои картофеля и сочные кусочки курицы в душистом сметанно-чесночном соусе.

Для приготовления вам понадобится: 4–5 картофелин, 400 г куриного филе, 1 луковица, 200 г сметаны, 150 г твердого сыра, 2 зубчика чеснока, соль, перец, растительное масло. Картофель и курицу нарежьте тонкими ломтиками, лук — полукольцами. Курицу слегка обжарьте до белка. Форму для запекания смажьте маслом. Выкладывайте слоями: картофель, соль, перец, лук, курица. Повторите слои. Смешайте сметану с измельченным чесноком, 50 мл воды, солью и перцем. Равномерно залейте запеканку. Посыпьте тертым сыром. Накройте фольгой и выпекайте 40 минут при 200 °C, затем снимите фольгу и запекайте еще 15–20 минут до золотистой корочки. Дайте немного постоять и подавайте горячей.

