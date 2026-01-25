Водитель микроавтобуса погиб в страшном ДТП с грузовиком под Уфой Рейсовый микроавтобус попал в ДТП на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области

Микроавтобус с пассажирами попал в ДТП на трассе М-5 «Урал», водитель погиб, заявили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области. Трагедия произошла по дороге из города Сатки в Уфу, в этот момент в салоне находились трое пассажиров.

По предварительным данным, рейсовый Volkswagen врезался в фуру Scania, не выдержав дистанцию. 43-летний водитель автобуса скончался на месте, пассажиров экстренно госпитализировали. Последствия ДТП оперативно ликвидировали, движение по трассе полностью восстановлено.

