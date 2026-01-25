Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 10:24

Водитель микроавтобуса погиб в страшном ДТП с грузовиком под Уфой

Рейсовый микроавтобус попал в ДТП на трассе М-5 «Урал» в Челябинской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Микроавтобус с пассажирами попал в ДТП на трассе М-5 «Урал», водитель погиб, заявили в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области. Трагедия произошла по дороге из города Сатки в Уфу, в этот момент в салоне находились трое пассажиров.

По предварительным данным, рейсовый Volkswagen врезался в фуру Scania, не выдержав дистанцию. 43-летний водитель автобуса скончался на месте, пассажиров экстренно госпитализировали. Последствия ДТП оперативно ликвидировали, движение по трассе полностью восстановлено.

Ранее сообщалось, что в Черноморском районе Крыма рейсовый автобус улетел в кювет на мокрой трассе. Водитель следовал по маршруту Симферополь — Евпатория и при повороте в районе села Красная поляна не справился с управлением. В результате пострадали два человека — их госпитализировали.

До этого водитель легковушки погиб при столкновении с автобусом на трассе Шадринск — Ялуторовск в Тюменской области. По предварительной информации, мужчина выехал на встречную полосу. В салоне автобуса находились водитель и один пассажир, они не пострадали.

