24 января 2026 в 17:25

Рейсовый автобус улетел в кювет на мокрой трассе

В Крыму перевернулся рейсовый автобус

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Черноморском районе Крыма, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. В результате пострадали два человека — их госпитализировали.

Водитель рейсового автобуса, двигавшегося по маршруту Симферополь —Евпатория, при повороте в районе села Красная поляна Черноморского района съехал в кювет. Ход проверки взят под контроль в прокуратуре республики, — сказано в сообщении.

До этого водитель легковой машины погиб при столкновении с автобусом на трассе Шадринск — Ялуторовск в Тюменской области. Мужчина выехал на встречную полосу. В салоне автобуса находились водитель и один пассажир, они не пострадали.

Ранее в Приморском крае задержали 38-летнего водителя грузового автомобиля после ДТП с автобусом, в результате которого погибли три человека (водитель автобуса и двое пассажиров). Следствие установило, что водитель грузового автомобиля при повороте направо не справился с управлением. В результате прицеп фуры вынесло на встречку.

