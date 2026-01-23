Водитель легковушки погиб при столкновении с автобусом под Тюменью

Водитель легковой машины погиб при столкновении с автобусом на трассе Шадринск — Ялуторовск в Тюменской области, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона в Telegram-канале. По предварительной информации, мужчина выехал на встречную полосу. В салоне автобуса находились водитель и один пассажир, они не пострадали.

Предварительно, 59-летний водитель на автомобиле выехал на полосу встречного движения. Он погиб в ДТП, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Хасанском районе Приморья произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса, перевозившего туристов из Китая. Предварительно, автобус столкнулся с большегрузом. Позже сообщалось, что правоохранители задержали 38-летнего водителя грузового автомобиля.

До этого три человека погибли в результате столкновения легковых автомобилей в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. По данным Госавтоинспекции, 42-летний водитель Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser. На месте погибли двое — сам мужчина и один из его пассажиров. Второй пассажир, женщина, скончалась в больнице.