В Приморье автобус с китайскими туристами столкнулся с фурой Два человека погибли в ДТП с туристическим автобусом в Приморье

В Хасанском районе Приморья произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса, перевозившего туристов из Китая, сообщил Telegram-канал «112». По предварительным данным, автобус столкнулся с большегрузным автомобилем.

В результате аварии погибли два человека — водитель транспортного средства и одна из пассажирок. На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы, которые устанавливают обстоятельства столкновения. Количество пострадавших и тяжесть их травм в данный момент уточняются медиками.

Ранее три человека погибли в результате столкновения легковых автомобилей в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. По данным Госавтоинспекции, 42-летний водитель Lexus выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Land Cruiser. На месте погибли двое — сам мужчина и один из его пассажиров. Второй пассажир, женщина, скончалась позже в больнице. Травмы получил водитель второго автомобиля. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

До этого на федеральной трассе Иркутск — Улан-Удэ — Чита водитель DAF не соблюдал дистанцию и врезался в автомобиль Shacman. Один из водителей скончался на месте происшествия.