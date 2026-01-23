Смертельное ДТП с автобусом привело к задержанию водителя грузовика МВД Приморья задержало водителя грузовика после смертельной аварии с автобусом

В Приморском крае задержали 38-летнего водителя грузового автомобиля после ДТП с автобусом, в результате которого погибли три человека (водитель автобуса и двое пассажиров), передает пресс-служба регионального УМВД. По данным ведомства, после трех суток следствие будет обращаться в суд по поводу избрания мужчине меры пресечения в виде ареста.

Водитель грузового автомобиля, чей стаж управления составляет шесть лет, задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Расследование уголовного дела продолжается, — сказано в сообщении.

Следствие установило, что водитель грузового автомобиля при повороте направо не справился с управлением. В связи с этим прицеп фуры вынесло на полосу встречного движения, где он врезался в автобус. Кроме трех погибших, есть пострадавшие. Пять человек были травмированы и впоследствии госпитализироаны.

Ранее сообщалось, что в Хасанском районе Приморья произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса, перевозившего туристов из Китая. По предварительным данным, автобус столкнулся с большегрузным автомобилем.