Защита похитившей ребенка в Красноярске девушки решила оспорить арест Защита Батыровой обжалует арест по делу о похищении мальчика в Красноярске

Защита подозреваемой в афере с похищением подростка в Красноярске обжалует меру пресечения для Аделины Батыровой, заявила ее адвокат Елена Сухих в беседе с РИА Новости. По ее словам, жалоба будет подана в Красноярский краевой суд в ближайшее время.

В данный момент предстоит обжалование меры пресечения. Запрет определенных действий — самое оптимальное что может быть избрано. <...> Жалоба будет подана в ближайшее время в Красноярский краевой суд, — сказала Сухих.

Ранее 14-летний подросток пропал из дома вечером 22 января. Его отец написал в полицию заявление, а также заявил о хищении около 3 млн рублей из сейфов. На следующий день мальчика нашли в арендованной квартире вместе с девушкой из Сургута. Суд арестовал ее на один месяц и 27 суток по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

Позднее следователи сообщили, что подозреваемая присвоила себе 30 тыс. рублей из украденных у отца мальчика средств. Общая сумма хищений из сейфов превысила 2,5 млн рублей, а остальные деньги она передала курьеру.