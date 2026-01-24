На Украине будут судить адвоката, спасавшего людей от ВСУ

В Киеве будут судить адвоката и ее подельников, обвиняемых в организации схемы по уклонению от мобилизации, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР). Группа продавала военнообязанным фиктивные психиатрические диагнозы за $8 тыс. (607 тыс. рублей).

В Киеве по материалам ГБР будут судить адвоката и ее подельников, составлявших военнообязанным фиктивные психиатрические диагнозы, — говорится в сообщении.

В преступную цепочку, помимо адвоката, входили бывший правоохранитель, сотрудник муниципальной организации и врач из Киевской области. Они помогали клиентам получать поддельные документы о тяжелых психических расстройствах. Услугами подсудимых уже успели воспользоваться более 20 человек. Одному из фигурантов — чиновнику — инкриминируют служебную халатность, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее на Украине в Ровенской области задержали инструктора учебного центра ВСУ. Его подозревают в организации побега мобилизованных. По версии следствия, мужчина организовывал выезд военных с территории полигона. Правоохранители продолжают расследование, других подробностей не приводилось.