23 января 2026 в 17:24

Инструктора ВСУ поймали на помощи мобилизованным в бегстве

Инструктора ВСУ задержали за помощь мобилизованным в бегстве

На Украине в Ровенской области задержали инструктора учебного центра ВСУ, сообщили в издании «РБК-Украина». Его подозревают в организации побега мобилизованных.

По версии следствия, мужчина организовывал выезд военных с территории полигона. Правоохранители продолжают расследование, других подробностей не приводилось.

Ранее заместитель командира батальона 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ устроил травлю подчиненных. Он применял огнестрельное оружие и физическое насилие. Систематические издевательства начались после того, как двое военнослужащих выложили запись, где командир батальона угрожал им расстрелом.

До этого пленный из 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ Олег Машталер рассказал, что ВСУ придерживаются жестких правил при подготовке солдат в учебных частях. По его словам, инструкторы сопровождали мобилизованных солдат даже в туалет, держа их под прицелом, чтобы предотвратить побеги. После учебной подготовки подразделение Машталера было направлено на Краснолиманское направление, где получило приказ окопаться. Однако, как заявил пленный, на троих солдат была выдана только одна лопата.

