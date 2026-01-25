Суд арестовал фигурантку дела о фиктивном похищении подростка в Красноярске

Фигурантку уголовного дела о фиктивном похищении 14‑летнего подростка в Красноярске арестовали, передает ТАСС. Девушку отправили в СИЗО почти на два месяца — до 22 марта текущего года. Решение огласил судья Центрального районного суда Красноярска Станислав Бузук.

Суд постановил избрать в отношении Батыровой <…> меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 27 суток, то есть по 22 марта 2026 года, — заявил он.

Ранее сообщалось, что мошенники запугали школьника, которого несколько дней считали похищенным, взломом аккаунта на «Госуслугах». Об утрате доступа к профилю его уведомили лжесотрудники правоохранительных органов. Батырова, которая сопровождала юношу, призналась, что ей тоже звонили фейковые полицейские.

До этого стало известно, что девушка прилетела в Красноярск из Сургута 21 января, а уже на следующий день встретилась с подростком. Вместе они вскрыли сейфы его отца-бизнесмена, похитили оттуда 3 млн рублей и передали их мошенникам. После этого фигурантка дела и мальчик сняли квартиру, где стали ожидать дальнейших указаний от аферистов.