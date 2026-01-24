Стало известно, что вменили спутнице «похищенного» в Красноярске школьника Спутницу пропавшего в Красноярске подростка подозревают в мошенничестве

В Красноярске возбудили уголовное дело в отношении 18-летней жительницы Сургута, которая сопровождала считавшегося похищенным 14-летнего школьника, сообщает краевое ГСУ СК России. По данным ведомства, девушку подозревают в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Возбуждено уголовное дело в отношении 18-летней жительницы Сургута. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что девушка прилетела в Красноярск 21 января, а уже на следующий день встретилась со школьником. Вместе они вскрыли сейфы его отца, похитив оттуда 3 млн рублей. Деньги были переданы мошенникам, причем часть суммы задержанная оставила себе.

После этого подозреваемая и подросток сняли квартиру, где стали ожидать дальнейших указаний от аферистов. Вскоре их обнаружили и задержали сотрудники полиции и следователи.

Ранее сообщалось, что 14-летний подросток ушел из дома вечером в четверг, 22 января, с неизвестным человеком, а его отец в тот же день получил в мессенджере требование выкупа и видеообращение сына с просьбой о помощи. На следующий день мужчина обратился в полицию. По факту похищения возбуждено уголовное дело, в поисках были задействованы волонтеры.