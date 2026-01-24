Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 января 2026 в 08:48

Стало известно, что вменили спутнице «похищенного» в Красноярске школьника

Спутницу пропавшего в Красноярске подростка подозревают в мошенничестве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

В Красноярске возбудили уголовное дело в отношении 18-летней жительницы Сургута, которая сопровождала считавшегося похищенным 14-летнего школьника, сообщает краевое ГСУ СК России. По данным ведомства, девушку подозревают в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Возбуждено уголовное дело в отношении 18-летней жительницы Сургута. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что девушка прилетела в Красноярск 21 января, а уже на следующий день встретилась со школьником. Вместе они вскрыли сейфы его отца, похитив оттуда 3 млн рублей. Деньги были переданы мошенникам, причем часть суммы задержанная оставила себе.

После этого подозреваемая и подросток сняли квартиру, где стали ожидать дальнейших указаний от аферистов. Вскоре их обнаружили и задержали сотрудники полиции и следователи.

Ранее сообщалось, что 14-летний подросток ушел из дома вечером в четверг, 22 января, с неизвестным человеком, а его отец в тот же день получил в мессенджере требование выкупа и видеообращение сына с просьбой о помощи. На следующий день мужчина обратился в полицию. По факту похищения возбуждено уголовное дело, в поисках были задействованы волонтеры.

Россия
Красноярск
мошенники
похищения
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сын Усольцевой сделал шокирующее заявление о пропавшей семье
На предполагаемом месте крушения рейса MH370 ничего не нашли
В МИД ответили, как завершить украинский конфликт
Ветеринар назвал самую опасную погоду для домашних животных
В РПЦ ответили, разрешено ли отпевать кремированных
Для зорких глаз и ЖКТ: самый полезный овощ — срочно едим морковь
Россиянам увеличат более 40 соцвыплат
Экс-канцлер ФРГ выступил за сотрудничество с Россией в одном вопросе
Тональный крем на воротнике? Легко отстираем с любой одежды
Москвичам предрекли 30-градусный температурный скачок
Свыше половины россиян готовы к четырехдневке
Волонтер рассказала, когда возобновятся поиски семьи Усольцевых
Рынок POS-кредитования в России сократился до минимума за 12 лет
Стало известно, что вменили спутнице «похищенного» в Красноярске школьника
В Красноярске поймали спутницу «похищенного» подростка
Вкуснейшая творожная запеканка: секретный ингредиент из СССР удивит всех
Овечкин обновил собственный рекорд по количеству шайб в НХЛ
На Западе рассказали о возможной сделке между Европой и США по Украине
Пентагон ослабит хватку в сдерживании Северной Кореи
Кучеров довел число своих голов в текущем сезоне до 25
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.