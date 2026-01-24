Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 11:27

Раскрыто, чем мошенники запугали «похищенного» подростка в Красноярске

Мошенники запугали якобы похищенного подростка из Красноярска взломом «Госуслуг»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мошенники запугали 14-летнего школьника из Красноярска, которого несколько дней считали похищенным, взломом аккаунта на «Госуслугах», сообщили в краевом ГСУ СК России. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, об утрате доступа к профилю ему сообщили лжесотрудники правоохранительных органов.

Ему позвонили, представились сотрудниками правоохранительных органов, сказали, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан, ему может грозить опасность, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жительница Сургута, которая сопровождала считавшегося похищенным 14-летнего сына бизнесмена, призналась, что ей звонили лжеполицейские. Во время допроса она пояснила, что неизвестные тоже угрожали ей. Мошенники, как и в случае со школьником, заявили девушке о взломе аккаунта на «Госуслугах».

До этого стало известно, что девушка прилетела в Красноярск 21 января, а уже на следующий день встретилась со школьником. Вместе они вскрыли сейфы его отца, похитив оттуда 3 млн рублей. Деньги были переданы мошенникам, причем часть суммы задержанная оставила себе. После этого подозреваемая и подросток сняли квартиру, где стали ожидать дальнейших указаний от аферистов. Вскоре их обнаружили и задержали сотрудники полиции и следователи.

