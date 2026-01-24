Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
24 января 2026 в 10:18

Появились новые подробности из дела пропавшего в Красноярске мальчика

Спутницу пропавшего в Красноярске подростка запугивали лжеполицейские

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Жительница Сургута, которая сопровождала считавшегося похищенным 14-летнего сына бизнесмена, призналась, что ей звонили лжеполицейские, сообщили ТАСС в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Во время допроса она пояснила, что неизвестные угрожали ей.

Ей позвонили, представились сотрудниками правоохранительных органов, сказали, что ее аккаунт взломали и ей может грозить опасность, ей нужно приехать в Красноярск, — рассказал источник.

После, по данным следствия, она пришла по месту жительства подростка, где они вместе взломали сейфы, похитили 3 млн рублей и отправились в арендованную неизвестными лицами квартиру и ждали дальнейших указаний. Часть денег она отдала мошенникам, часть оставила себе. Против нее завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере».

Ранее сообщалось, что 14-летний подросток ушел из дома вечером в четверг, 22 января, с неизвестным человеком, а его отец получил в мессенджере требование выкупа и видеообращение сына с просьбой о помощи. На следующий день мужчина обратился в полицию.

Красноярск
происшествия
похищения
уголовные дела
