26 января 2026 в 14:23

Россиянка купила в Москве шоколад с червями

Жительница Краснодара показала на видео купленный в Москве шоколад с червями

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Жительница Краснодара купила в московском магазине шоколад с червями, сообщает Telegram-канал «Краснодар | Телетайп». Также паразиты были обнаружены в хлебцах из того же магазина. Свою находку она опубликовала в Сети.

Купили в новогодние праздники шоколад в Магните на Красной площади... шесть плиток шоколада, срок годности февраль-июль 2027 года... Все плитки шоколада в червях! Там же взяли две пачки «Хлебцы хрустящие Яблоко и корица» и там нашлись черви в пачке!, — возмутилась жительница Кубани.

Ранее житель Санкт-Петербурга купил в магазине банку маринованных огурцов, в которых нашел червей. Он также опубликовал соответствующую фотографию. На снимке можно заметить, что закуска произведена в Индии.

До этого жительница Москвы купила шоколадные конфеты в одном из кондитерских магазинов на Хорошевском шоссе на севере столицы и нашла в них личинок. Женщина обнаружила необычный «сюрприз» только дома, когда решила попить чай.

Тем временем появилась информация, что государственная система маркировки «Честный знак» по поручению Роспотребнадзора заблокировала продажу еще 160 тыс. бутылок напитка Aloe Vera. Решение было принято после получения результатов лабораторных исследований.

