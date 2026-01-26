Права в MAX и отмена автопродления: что изменится для водителей в 2026 году

Права в MAX и отмена автопродления: что изменится для водителей в 2026 году

Жизнь российских водителей обещают сделать чуть проще: возможно, что уже скоро права и СТС можно будет показать инспектору прямо со смартфона в мессенджере MAX. Соответствующее предложение оформлено в проект постановления правительства. Надо ли сейчас возить с собой права, можно ли их показывать через уже работающее приложение «Госуслуги Авто» — в материале NEWS.ru.

Можно ли предъявлять права инспекторам ГИБДД в MAX

Правительство России предлагает расширить возможности, которые предоставляет национальный мессенджер MAX. Так, уже подготовлен проект постановления, который разрешит водителям показывать инспекторам ГИБДД права в этом приложении.

Предполагается, что в приложении MAX будет формироваться QR-код, который содержит всю информацию о водителе и о том, какие у него открыты категории. Эти данные будут автоматически сверяться с базой портала «Госуслуги», а инспекторы ГИБДД смогут считывать QR-код при помощи планшетов и мгновенно получать всю информацию как о водителе, так и о машине, полисе ОСАГО и так далее.

Возможность показывать электронные права в виде QR-кода появилась у российских водителей еще осенью 2022 года. Для этого на смартфон нужно было скачать приложение «Госуслуги Авто» и войти в него с учетной записью «Госуслуг». В приложении была фотография самого удостоверения и кнопка «Предъявить права». И если ее нажать, то появлялся динамический QR-код, который постоянно менялся.

Это был эксперимент, и от водителей все равно требовали носить и пластиковые права. Правда, в 2023 году уже планировали запустить полноценные электронные права. Тогда ГИБДД, МВД и Минтранс хотели приравнять «цифровые водительские удостоверения» к пластиковым карточкам с фотографией водителя. «Мы готовим вместе постановление правительства с Минтрансом, для того чтобы можно было документы <...> в электронном виде признавать наравне с бумажными документами, для того чтобы уже в дальнейшем эти документы признавать официальными, от начала до конца», — говорил в 2023 году глава ГИБДД России Михаил Черников.

Нужно ли носить права зимой 2026 года

Краткий ответ на начало 2026 года: водитель обязан иметь при себе «реальное» водительское удостоверение. Именно это прописано в ПДД (п. 2.1.1). А как же «Госуслуги Авто» и QR-код? Пока это все еще эксперимент. То есть показать QR-код инспектору ГИБДД при проверке вы можете. Но он имеет полное право не принять его и потребовать пластиковое удостоверение. И при его отсутствии — наказать.

За забытые дома права грозит штраф 500 руб. по ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ. При этом есть нюанс — если вы посадите за руль своей машины человека, который не имеет прав, то штраф будет уже 3 тыс. руб.

А вот если прав нет вовсе или они просрочены — штраф уже 5–15 тыс. руб. по ст. 12.7 КоАП РФ, плюс добавляется риск эвакуации автомобиля.

Были лишены прав и сели за руль — тут все еще жестче. Это уже штраф 30 тыс. руб. либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок 100–200 часов.

Но если новый проект постановления правительства будет одобрен, то можно будет не бояться получить штраф за забытые дома права и документы на машину (а последнее страшно еще и тем, что машину без документов могут эвакуировать).

Отметим, что сейчас у водителей есть только один документ, который может быть электронным, — это полис ОСАГО. Если его купить в электронном виде, то носить бумажную копию не обязательно.

Новые правила экзаменов и аннулирования прав: что готовят МВД и правительство

Параллельно с цифровизацией документов МВД меняет и принцип работы с водительскими удостоверениями: ужесточает экзамены и вводит новые основания для аннулирования прав.

Запрет гаджетов и камеры

МВД подготовило проект изменений в «Правила проведения экзаменов».

Что будет нового:

в экзаменационных аудиториях появятся микрофоны и видеокамеры — для фиксации процесса сдачи теории;

вводится прямой запрет на использование средств связи, фото‑, аудио‑ и видеоаппаратуры, электронно‑вычислительной техники и любых носителей информации — это реакция на массовое использование скрытых наушников, мини‑камер, умных часов;

кандидатов, уличенных в использовании гаджетов, предлагается наказывать аннулированием результатов экзамена и допускать к пересдаче только через год.

Сокращение срока между теорией и практикой

Сейчас после успешной сдачи теоретического экзамена на практику дается полгода. Это значит, что если вы сдали «теорию», но провалились на «практике», то можно в течение шести месяцев пересдать вторую часть экзамена.

В МВД предлагают сократить это срок до двух месяцев. Если не успеешь пересдать «практику» за 60 дней, то придется снова идти на теоретический экзамен.

Электронные медсправки

Часть изменений начнет действовать уже после 2026‑го, но готовятся сейчас. Например, с 1 марта 2027 года водительские медицинские справки переводятся в полностью электронный формат.

Это означает, что если врач найдет у водителя заболевание, при котором нельзя садиться за руль, то эти данные могут быть автоматически переданы в МВД. И от водителя могут потребовать пройти внеочередное медосвидетельствование. А если он этого не сделает, то срок действия прав может быть автоматически приостановлен.

Автопродление прав прекращено

С 1 января 2026 года прекращена практика автоматического продления водительского удостоверения на три года. Напомним — в России права дают на 10 лет, после чего надо получать новую медсправку и обменивать удостоверение в ГИБДД. Но в 2022 году премьер-министр Михаил Мишустин объявил о введении механизма автопродления. И водители, у которых срок действия прав заканчивался в 2022–2025 годах, получили дополнительно по три года.

«Это была исключительная мера в период пандемии коронавируса <…>. С 1 января 2026 года временный порядок автоматического продления прав, действующий с 2022 года, прекратит свое действие», — пояснил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

И с 2026 года автоматическое продление прав прекращено. При этом если срок истекал 31 декабря 2025 года, то удостоверение будет действовать до конца 2028 года. А если в январе 2026 года, то их надо менять уже сейчас.

Кстати, важная информация для водителей, у которых права подпали под продление (2022–2025 годы): пролонгация была однократной. И важно самому контролировать, когда закончится срок действия документа. Ведь если водитель пропустит срок и продолжит ездить с просроченным удостоверением, то его могут оштрафовать по ст. 12.7 КоАП РФ на 5–15 тыс. руб. (плюс инспектор вправе задержать автомобиль и отправить его на спецстоянку).

