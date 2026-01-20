Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 05:21

Теоретический экзамен на водительские права в России могут заметно ужесточить

В России могут существенно ужесточить процедуру сдачи теоретического экзамена для получения водительских прав, передает ТАСС со ссылкой на информированный источник. Соответствующий проект поправок, разработанный МВД, готовят для внесения в правительство.

Основные нововведения направлены на борьбу с мошенничеством. В перечень нарушений, за которые кандидата не допустят до испытания, предлагается включить использование любой электроники: средств связи, аудио-, видеоаппаратуры и скрытых гаджетов, например, наушников. При аннулировании результата из-за такого нарушения пересдача будет возможна только через год.

Общественное обсуждение документа <…> завершено, сейчас идет подведение его итогов. Затем по результатам будет доработка документа, межведомственное согласование и вынесение на рассмотрение в правительство, — уточнил собеседник агентства.

Также проект обязывает установить в экзаменационных классах ГИБДД системы аудио- и видеонаблюдения, ведущие запись в реальном времени. Параллельно ведомство предлагает сократить срок, в который нужно успеть сдать практический экзамен после теории, со 180 до 60 дней.

Ранее Министерство внутренних дел России подготовило поправки к правилам сдачи экзаменов на получение водительских прав. В их числе — 60 дней вместо полугода на сдачу практики, запрет на использование гаджетов и замена бумажных справок о состоянии здоровья на электронные.

