26 января 2026 в 13:59

Избивших российскую семью британцев могут объявить в розыск

SHOT: избившим россиян в отеле британцам вынесут приговор в Египте

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Группе туристов из Великобритании, избившей российскую семью в отеле Sunrise Arabian Beach Resort в Шарм-эш-Шейхе, вынесут приговор, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источников, уже сегодня, 26 января, в Египте состоится суд над иностранцами, в ходе которого их могут объявить в розыск. В отношении британцев также возбудили уголовное дело.

Как уточнил канал, работники гостиницы встали на сторону семьи из Москвы. Прибывшие на вызов полицейские взяли показания и приняли заявление пострадавших. Не исключено, что после задержания британцев отправят в тюрьму.

Конфликт в Sunrise Arabian Beach Resort произошел накануне, 25 января. Россияне отдыхали с тремя маленькими дочками. Перепалка началась после того, как британцы скинули вещи россиян на пол и заняли все лежанки возле бассейна. Они с оскорблениями обрушились на семью из Москвы, а также начали душить отца семейства веревкой.

При этом источник утверждает, что конфликт между британскими туристами и семьей из России в Шарм-эш-Шейхе завершился примирением. По его данным, один из постояльцев прошел медицинский осмотр, серьезных травм зафиксировано не было.

Египет
Шарм-эш-Шейх
нападения
драки
иностранцы
британцы
суды
россияне
туристы
