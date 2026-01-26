Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 13:45

Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон освистали в пабе

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/FOTODOM/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Принца Уильяма и Кейт Миддлтон освистали во время визита в Шотландию. Какие еще последние новости о королевской семье Великобритании известны сегодня, 26 января?

За что Кейт и Уильяма освистали в пабе в Шотландии

Принц и принцесса Уэльские совершили визит в Шотландию, в ходе которого посетили Национальную академию керлинга, встретившись с участниками сборной Великобритании в преддверии предстоящих зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, а также посетили местный паб, попав в неловкую ситуацию, сообщает People.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон по завершении рабочего визита в Шотландию посетили паб в бывшей шахтерской деревне Фоллин. По данным источника, когда супруги вышли из автомобиля и направились к заведению, их освистал мужчина из толпы, припомнив Уэльским скандал с бывшим принцем Эндрю, который был лишен титулов на фоне длительных разбирательств, связанных с обвинениями в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой, связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном и взаимодействии с Китаем.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Шотландии Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Шотландии Фото: Stephen Lock / i-Images/Global Look Press

«Как давно вы знаете об Эндрю и Эпштейне? Вы покрываете Эндрю?» — выкрикнул мужчина из толпы.

К нарушителю спокойствия сразу же направились сотрудники королевской службы безопасности и успокоили мужчину. Кейт Миддлтон и Уильям, несмотря на «неловкую паузу», вошли в паб, сохранив невозмутимый вид, добавил источник.

Действительно ли Эндрю покинет Великобританию

Младший брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор покидает Великобританию после громкого скандала, лишившего его титула и королевских привилегий, сообщает Page Six.

«Сообщается, что Эндрю и Фергюсон должны покинуть свой давний дом, Королевскую ложу, в Виндзорском Грейт-парке, к 25 января, после того как король Чарльз вынудил их переехать на фоне продолжающегося скандала», — говорится в публикации.

По мнению экспертов, Эндрю может переехать в Бахрейн, возможно, вместе с экс-супругой Сарой Фергюсон. Это позволит ему избежать усиленного внимания папарацци.

«Конечно, он, скорее всего, уедет туда. Он будет вдали от внимания прессы… и там будет солнечно и приятно», — заявил автор книги «Взлет и падение дома Йорков» Эндрю Лоуни.

Уточняется, что свою резиденцию Роял Лодж в Виндзорском парке брат Карла III должен покинуть до первых чисел февраля по окончании сезона охоты, которой увлекается Эндрю.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 26 января: что завтра, головные боли, риск инсульта

Смерть супруга, совет Алентовой, новые фильмы: как живет Виктория Исакова

Мокрый снегопад и потепление до +3? Погода в Москве в марте: чего ждать

Кейт Миддлтон
принц Уильям
королевская семья
новости
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЕК проверит сервис Grok из-за функции «раздевания» людей на фото
Мифы и правда о блокадном Ленинграде: разоблачаем легенды
Золотовицкий, Тальков, Панин: кто еще из актеров повторил смерти киногероев
«Свою лепту внес»: Плющенко раскрыл, почему Трусова вернулась к Тутберидзе
Умер заслуженный спасатель России, создавший спецотряд в МЧС
Посол России в Венесуэле раскрыл, как военные пытались защитить Мадуро
Владельцы бытовой электроники пожаловались на массовые сбои
«Автодор» отреагировал на слухи о повышении тарифов на платных трассах
Мэра города попытались убить выстрелом из гранатомета
Москвичей предупредили о сильнейшем снегопаде
Воробьев обозначил важный фактор развития Подмосковья
Таможенные органы возбудили почти 2 тыс. уголовных дел в 2025 году
Только Россия может спасти мир: США готовят ад на Ближнем Востоке
В Госдуме ответили на инициативу о блокировке сайтов с «решебниками»
Военэксперт раскрыл, как сильно отстают США от России в сфере гиперзвука
Во Владивостоке женщина и ребенок чуть не сгорели в лифте
Политолог спрогнозировал, что станет самым крупнейшим провалом Трампа
Стало известно, когда уберут главную новогоднюю елку Петербурга
В Крыму подросток сознался в поджоге автомобиля из-за ненависти к евреям
Россиян предупредили об опасности хронических неинфекционных болезней
Дальше
Самое популярное
Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно
Общество

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно

Гороховый суп — это слишком обычно. Варю сытное харчо — с говядиной, рисом и острым ткемали
Общество

Гороховый суп — это слишком обычно. Варю сытное харчо — с говядиной, рисом и острым ткемали

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.