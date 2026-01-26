Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон освистали в пабе

Принца Уильяма и Кейт Миддлтон освистали во время визита в Шотландию. Какие еще последние новости о королевской семье Великобритании известны сегодня, 26 января?

За что Кейт и Уильяма освистали в пабе в Шотландии

Принц и принцесса Уэльские совершили визит в Шотландию, в ходе которого посетили Национальную академию керлинга, встретившись с участниками сборной Великобритании в преддверии предстоящих зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, а также посетили местный паб, попав в неловкую ситуацию, сообщает People.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон по завершении рабочего визита в Шотландию посетили паб в бывшей шахтерской деревне Фоллин. По данным источника, когда супруги вышли из автомобиля и направились к заведению, их освистал мужчина из толпы, припомнив Уэльским скандал с бывшим принцем Эндрю, который был лишен титулов на фоне длительных разбирательств, связанных с обвинениями в сексуальном насилии над несовершеннолетней девушкой, связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном и взаимодействии с Китаем.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Шотландии Фото: Stephen Lock / i-Images/Global Look Press

«Как давно вы знаете об Эндрю и Эпштейне? Вы покрываете Эндрю?» — выкрикнул мужчина из толпы.

К нарушителю спокойствия сразу же направились сотрудники королевской службы безопасности и успокоили мужчину. Кейт Миддлтон и Уильям, несмотря на «неловкую паузу», вошли в паб, сохранив невозмутимый вид, добавил источник.

Действительно ли Эндрю покинет Великобританию

Младший брат короля Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор покидает Великобританию после громкого скандала, лишившего его титула и королевских привилегий, сообщает Page Six.

«Сообщается, что Эндрю и Фергюсон должны покинуть свой давний дом, Королевскую ложу, в Виндзорском Грейт-парке, к 25 января, после того как король Чарльз вынудил их переехать на фоне продолжающегося скандала», — говорится в публикации.

По мнению экспертов, Эндрю может переехать в Бахрейн, возможно, вместе с экс-супругой Сарой Фергюсон. Это позволит ему избежать усиленного внимания папарацци.

«Конечно, он, скорее всего, уедет туда. Он будет вдали от внимания прессы… и там будет солнечно и приятно», — заявил автор книги «Взлет и падение дома Йорков» Эндрю Лоуни.

Уточняется, что свою резиденцию Роял Лодж в Виндзорском парке брат Карла III должен покинуть до первых чисел февраля по окончании сезона охоты, которой увлекается Эндрю.

