25 января 2026 в 15:45

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Фото: D-NEWS.ru
Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной. Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для сытного обеда или согревающего ужина.

Получается обалденная вкуснятина: густой ароматный бульон с яркой кислинкой квашеной капусты, нежным картофелем и насыщенным вкусом копченой грудинки, который завершается ложкой холодной сметаны.

Для приготовления вам понадобится: 300 г копченой грудинки, 400 г квашеной капусты, 3 картофелины, 1 луковица, 1 морковь, 2 ст. л. томатной пасты, соль, перец, лавровый лист, растительное масло, сметана и зелень для подачи. Грудинку нарежьте кубиками и обжарьте. Добавьте нарезанные лук и морковь, пассеруйте до мягкости. Влейте 2 литра воды, доведите до кипения. Добавьте нарезанный картофель и промытую квашеную капусту. Варите 20 минут. Добавьте томатную пасту, соль, перец и лавровый лист, варите еще 10 минут. Подавайте со сметаной и зеленью.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

