Мошенники дошли до парадоксальных схем обмана россиян с «Госуслугами» МВД: мошенники по новой схеме просят не передавать коды из SMS-сообщений

Мошенники используют поддельные рассылки, оформленные под «Госуслуги», и даже рекомендуют «не передавать коды из SMS», сообщила пресс-служба отдела по борьбе с ИКТ-преступлениями ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. В фальшивых письмах копируются логотипы сервиса и персональные обращения с просьбой обновить данные.

Мошенники используют похожие логотипы, персональное обращение и даже советуют никому не сообщать коды из SMS. Но это лишь часть сценария обмана! — сказано в сообщении.

Подлинные уведомления портала отправляются только с адреса no-reply@gosuslugi.ru, напомнили в МВД. Сообщения с других доменов следует игнорировать, особенно если они содержат требования перейти по ссылке или позвонить на неизвестный номер.

Ранее стало известно, что мошенники заставляют граждан продавать квартиры под видом «спасения имущества». Злоумышленники убеждают жертв, будто их жилье пытаются переоформить, и предлагают срочно продать недвижимость.

Юрист Вероника Полякова между тем рассказала, что мошенники стали чаще использовать дипфейки для шантажа и вымогательств. Она предупредила, что преступники взламывают аккаунты, а после начинают психологическое давление на основе личных данных жертвы. Эксперт призвала при малейших подозрениях прекращать общение с потенциальными мошенниками.