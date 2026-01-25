В Госдуме ответили, может ли Стубб занять место переговорщика с Россией Депутат Новиков: при желании любой политик ЕС может вести переговоры с РФ

Любой лидер Евросоюза может стать переговорщиком с Россией, если у него есть реальное желание достичь компромисса, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. При этом он отметил, что антироссийская политика большинства европейских стран заведомо осложняет любые переговоры. Так он прокомментировал кандидатуру президента Финляндии Александра Стубба на роль переговорщика от ЕС.

Во-первых, можно исходить из того, что для переговоров, если есть желание договариваться, подойдет любой переговорщик, кто всерьез нацелится на достижение соглашения или, по крайней мере, на создание атмосферы, способной помочь в достижении договоренностей. С другой стороны, конечно, контекст общеевропейской политики, которую разделяет большая часть руководителей европейских государств, и Стубб не является исключением. Они сформировали некую общую платформу, которая является антироссийской, проукраинской и, самое главное, пронатовской, ― объяснил Новиков.

Парламентарий отметил, что дипломатия всегда предпочтительнее ведения боевых действий. Он выразил уверенность, что самый агрессивный в прошлом политик способен выбрать более конструктивный подход и встать на путь переговоров.

Еще раз подчеркнем, что при желании договариваться любой, самый агрессивный в прошлом политик, нацеленный на достижение результата и вставший на платформу прагматизма, может оказаться способным вести такие переговоры. Кто мог себе представить в 20-е годы, что [премьер-министр Великобритании Уинстон] Черчилль окажется вполне себе приемлемым переговорщиком для [лидера СССР Иосифа] Сталина? Но именно так было, когда появилась общая угроза фашизма, когда СССР и Британия единым фронтом выступали в рамках общей антигитлеровской коалиции, ― резюмировал Новиков.

Ранее евродепутат от Франции Тьерри Мариани заявил, что Стубб подходит на роль представителя Евросоюза на возможных переговорах с Россией по Украине. По его словам, у Стубба есть опыт взаимодействия с Москвой.