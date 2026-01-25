Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 января 2026 в 11:13

Назван кандидат на роль переговорщика по Украине от Евросоюза

Евродепутат Мариани: президент Стубб подходит для переговоров по Украине

Александр Стубб Александр Стубб Фото: IMAGO/Emmi Korhonen/Global Look Press
Президент Финляндии Александр Стубб подходит на роль представителя Евросоюза на возможных переговорах с Россией по Украине, заявил евродепутат от Франции Тьерри Мариани. По его словам, которые передает РИА Новости, у Стубба есть опыт взаимодействия с Москвой.

Будучи президентом Финляндии — страны с богатым историческим опытом взаимодействия с Россией — он сочетает твердость с прагматизмом. Он также открыто выступает за диалог и отмечал, что мир нередко требует компромиссов, — сказал Мариани.

Евродепутат подчеркнул, что без политической воли со стороны Евросоюза даже такая влиятельная личность не сможет реально воздействовать на переговоры. По его словам, ему нужны легитимность и рычаги для успешного исполнения своей миссии.

Ранее сообщалось, что Стубб стал одним из претендентов на должность переговорщика, который будет представлять интересы Европы в украинском вопросе. Правительства европейских государств, включая Францию и Италию, оказывают сильное давление на ЕС с целью создания данной должности.

Россия
Украина
Евросоюз
Александр Стубб
