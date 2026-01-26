Цифровизацию назвали главной причиной роста продаж антидепрессантов

Цифровизация позволила обществу более эффективно выявлять признаки депрессии, заявил NEWS.ru психиатр, нарколог Василий Шуров. По его словам, все больше людей начали прибегать к самолечению, используя информацию из нейросетей.

Конечно, благодаря цифровизации люди лучше научились понимать, как выглядит депрессия, чаще доходят до специалистов. Если у человека расстройство, а мы четко отмечаем определенный рост тревожных состояний, они начинают принимать антидепрессанты. Многие принимают их по показаниям. Но кто-то, я так понимаю, сам себе назначает такие препараты через интернет и чат GPT. Еще на ситуацию влияет крайне глупый стереотип, что антидепрессанты — это практически запрещенные вещества, только от доктора. Будто будешь испытывать эйфорию, будет радостно. Тем, кто так думает, отвечаю: если депрессии нет, то кроме побочного действия ничего не будет, — поделился Шуров.

Он добавил, что с момента начала пандемии COVID-19, когда многие люди оказались на карантине, у них значительно усилились тревожные и депрессивные состояния. По словам психиатра, некоторые начали обращаться к услугам телемедицины для получения дистанционных консультаций, что также привело к увеличению выписанных рецептов на лекарства. Шуров назвал это явление глобальным трендом.

Ранее врач-психиатр Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Елена Кунаковская предупредила, что резкий отказ от антидепрессантов может усугубить депрессию. По ее словам, прекращать прием таких лекарств нужно только под контролем специалиста.