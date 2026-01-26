Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 13:41

Цифровизацию назвали главной причиной роста продаж антидепрессантов

Врач Шуров: благодаря цифровизации люди научились быстро распознавать депрессию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Цифровизация позволила обществу более эффективно выявлять признаки депрессии, заявил NEWS.ru психиатр, нарколог Василий Шуров. По его словам, все больше людей начали прибегать к самолечению, используя информацию из нейросетей.

Конечно, благодаря цифровизации люди лучше научились понимать, как выглядит депрессия, чаще доходят до специалистов. Если у человека расстройство, а мы четко отмечаем определенный рост тревожных состояний, они начинают принимать антидепрессанты. Многие принимают их по показаниям. Но кто-то, я так понимаю, сам себе назначает такие препараты через интернет и чат GPT. Еще на ситуацию влияет крайне глупый стереотип, что антидепрессанты — это практически запрещенные вещества, только от доктора. Будто будешь испытывать эйфорию, будет радостно. Тем, кто так думает, отвечаю: если депрессии нет, то кроме побочного действия ничего не будет, — поделился Шуров.

Он добавил, что с момента начала пандемии COVID-19, когда многие люди оказались на карантине, у них значительно усилились тревожные и депрессивные состояния. По словам психиатра, некоторые начали обращаться к услугам телемедицины для получения дистанционных консультаций, что также привело к увеличению выписанных рецептов на лекарства. Шуров назвал это явление глобальным трендом.

Ранее врач-психиатр Красногорской больницы Минздрава Подмосковья Елена Кунаковская предупредила, что резкий отказ от антидепрессантов может усугубить депрессию. По ее словам, прекращать прием таких лекарств нужно только под контролем специалиста.

лекарства
психиатры
здоровье
заболевания
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Права в MAX и отмена автопродления: что изменится для водителей в 2026 году
Избивших российскую семью британцев могут объявить в розыск
Машина сбила ребенка на ледянке в Подмосковье
Юрист ответил, можно ли вернуть подарки после расставания
Экономист раскрыл, что будет с ценами на жилье в феврале 2026 года
Генерал ответил, когда ВСУ могут начать контрнаступление
«Умирает без помощи»: мать пострадавшего на Бали россиянина бьет тревогу
«Талибан» и США тайно обсуждают освобождение переводчика бен Ладена
Вучич озвучил предварительную стоимость сделки по выкупу доли в NIS
Эксперт раскрыл, сколько киевлян покинули город на фоне энергокризиса
Российский сноубордист погиб под лавиной в Японии
В Греции произошел взрыв на фабрике печенья
БРИКС в 2026 году может подложить под доллар «финансовую бомбу»
Королевская семья Британии: последние новости, Миддлтон освистали в пабе
Генерал раскрыл, что помешает ВСУ проявить активность в зоне СВО
Цифровизацию назвали главной причиной роста продаж антидепрессантов
Эксперт по трудовому праву рассказал, каких выплат лишает «серая» зарплата
Дмитриев раскрыл, кто затягивает установление мира на Украине
Мама заставляла позировать: педофила и его жену посадили в Ногинске
Врач перечислил неожиданные признаки синдрома раздраженного кишечника
Дальше
Самое популярное
Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова
Общество

Нарезаю картошку, курицу и лук — заливаю яичной заливкой. Пышная запеканка в сковороде готова

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно
Общество

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.