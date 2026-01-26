Вучич озвучил предварительную стоимость сделки по выкупу доли в NIS Вучич: стоимость сделки по выкупу MOL доли РФ в NIS может достигать €1 млрд

Сделка по выкупу венгерским концерном MOL доли российских акционеров в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) может составить €1 млрд, заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Blic. По его словам, Белград был готов предложить более высокую цену за этот пакет.

Стоимость сделки по приобретению 56% акций составила от €900 млн до €1 млрд, — сказал он.

«Газпром нефть» и MOL подписали договор 19 января. В рамках соглашения сербские власти планируют увеличить свою долю в NIS на 5%, что укрепит их позиции в управлении компанией. Также венгерский концерн ведет переговоры о вхождении ADNOC из ОАЭ в капитал NIS в качестве миноритария.

До этого бывший вице-премьер Сербии, председатель Наблюдательного совета «Сербиягаз» Александр Вулин заявил, что санкции США против сербской компании NIS представляют собой целенаправленную атаку Вашингтона на его страну, а не являются следствием действий России. По его словам, сербы не должны злиться на Москву, так как причиной ограничений является сознательная политика американской администрации.