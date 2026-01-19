Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 16:56

Российская сторона и MOL согласовали условия соглашения по NIS

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Сербия намерена увеличить свою долю в нефтяной компании NIS на 5% в рамках соглашения, достигнутого с венгерской MOL и российской стороной, объявило Министерство энергетики Сербии. Эта сделка, как отметили в ведомстве, укрепит экономическое партнерство между участниками, передает РИА Новости.

Сербия намерена увеличить свою долю в компании на 5%, — говорится в сообщении.

Ранее бывший вице-премьер Сербии, председатель Наблюдательного совета «Сербиягаз» Александр Вулин заявил, что санкции США против сербской компании NIS представляют собой целенаправленную атаку Вашингтона на его страну, а не являются следствием действий России. По его словам, сербы не должны злиться на Москву, так как причиной ограничений является сознательная политика американской администрации.

Кроме того, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко допустил возможность введения Соединенными Штатами вторичных санкций против сербской банковской системы в связи с ограничениями против компании NIS. По его словам, такие шаги могут быть болезненными для страны, но дипломат выразил надежду, что до их реализации дело не дойдет.

Сербия
Венгрия
Россия
соглашения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Офис разработчика GTA VI оцепили из-за угрозы взрыва
Россиянам дали совет, где отдыхать вместо недружественной Финляндии
Один любовник на три мертвых женщины: новые подробности дела убийцы из Гоа
Стали известны детали убийства 18-летнего юноши в Электростали
Нижегородский Россельхознадзор выявил 16 партий овощей с вредителями
Суд решил оставить в СИЗО убийцу федерального судьи
Отмена двух свадеб, диабет, новый муж: как живет актриса Валерия Ланская
Смерть бойцов от холода и новое наступление: новости СВО на вечер 19 января
Тот самый гигант! Что такое помело, чем полезно и как выбрать сладкий плод
В Воронеже оцепили двор офиса из-за найденной гранаты
Прокуратура направила в суд дело о пытках и убийствах российских военных
В одном из российских регионов мигранты не смогут работать дворниками
Российская сторона и MOL согласовали условия соглашения по NIS
Самая высокая собака в мире попала в Книгу рекордов Гиннеса
В Прикамье сироты получили жилье после семи лет ожидания
Необъяснимая вспышка вызвала «снежный шторм» и увеличила радиацию на орбите
В Госдуме ужаснулись словам депутата о том, что «раньше рожали в поле»
Полиция Петербурга обнаружила девять нелегалов во время рейда на овощебазе
Деятельность французской Vigo Law Firm признали нежелательной в России
Российская ПВО очистила небо от почти 20 украинских дронов
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.