Российская сторона и MOL согласовали условия соглашения по NIS

Сербия намерена увеличить свою долю в нефтяной компании NIS на 5% в рамках соглашения, достигнутого с венгерской MOL и российской стороной, объявило Министерство энергетики Сербии. Эта сделка, как отметили в ведомстве, укрепит экономическое партнерство между участниками, передает РИА Новости.

Сербия намерена увеличить свою долю в компании на 5%, — говорится в сообщении.

Ранее бывший вице-премьер Сербии, председатель Наблюдательного совета «Сербиягаз» Александр Вулин заявил, что санкции США против сербской компании NIS представляют собой целенаправленную атаку Вашингтона на его страну, а не являются следствием действий России. По его словам, сербы не должны злиться на Москву, так как причиной ограничений является сознательная политика американской администрации.

Кроме того, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко допустил возможность введения Соединенными Штатами вторичных санкций против сербской банковской системы в связи с ограничениями против компании NIS. По его словам, такие шаги могут быть болезненными для страны, но дипломат выразил надежду, что до их реализации дело не дойдет.