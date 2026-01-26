Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
26 января 2026 в 15:16

«Автодор» отреагировал на слухи о повышении тарифов на платных трассах

«Автодор» опроверг информацию о повышении тарифов на платных трассах

Пункт оплаты на платной дороге Пункт оплаты на платной дороге Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Появившаяся в Сети информация о повышении тарифов на проезд по платным федеральным трассам не соответствует действительности, следует из официального заявления компании «Автодор». Там отметили, что в 2026 году еще не индексировали стоимость проезда.

В связи с распространяемой в социальных сетях информацией о повышении тарифов сообщаем: в этом году госкомпания «Автодор» еще не индексировала тарифы на проезд по платным федеральным трассам, — говорится в заявлении.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что изменения якобы затронули ключевые автомагистрали: М‑4 «Дон», М‑12 «Восток», ЦКАД и М‑11 «Нева». По подсчетам источника, поездка до аэропорта Шереметьево подорожала на 75 рублей (с 570 рублей до 645 рублей). Как написал канал, также выросла цена проезда в Зеленоград и Солнечногорск.

Ранее глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что компания рассматривает возможность повышения тарифов на проезд по платным трассам в 2026 году. По его словам, решение будет приниматься с учетом экономической ситуации и влияния на транспортный поток.

