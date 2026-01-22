В «Автодоре» высказались о тарифах на платных трассах Глава «Автодора» Петушенко допустил повышение тарифов на платных трассах

«Автодор» рассматривает возможность повышения тарифов на проезд по платным трассам в 2026 году, заявил глава госкомпании Вячеслав Петушенко. По его словам, решение будет приниматься с учетом экономической ситуации и влияния на транспортный поток, сообщает ТАСС.

В соответствии с экономическим развитием страны и условиями контракта мы будем рассматривать этот вопрос, безусловно. Потому что инфляция есть, затраты растут у всех, в том числе на содержание дорог. Поэтому, конечно, рассматриваем [вопрос повышения тарифов], — сказал Петушенко.

Глава госкомпании также сообщил, что по итогам 2025 года сбор платы за проезд по платным трассам составил 140 млрд рублей. Доля трассы М-4 «Дон» в структуре доходов снизилась до 47% на фоне увеличения трафика на М-11, М-12 и Центральной кольцевой автодороге.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что в России продлят бесплатный проезд по платным трассам для водителей отечественных электрокаров. По его словам, соответствующее решение поддержало правительство. Он пояснил, что такая мера стимулирует россиян покупать электромобили и развивает их производство. В 2025 году объем льгот составил 40,3 млн рублей.