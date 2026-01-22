Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 января 2026 в 14:34

В «Автодоре» высказались о тарифах на платных трассах

Глава «Автодора» Петушенко допустил повышение тарифов на платных трассах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

«Автодор» рассматривает возможность повышения тарифов на проезд по платным трассам в 2026 году, заявил глава госкомпании Вячеслав Петушенко. По его словам, решение будет приниматься с учетом экономической ситуации и влияния на транспортный поток, сообщает ТАСС.

В соответствии с экономическим развитием страны и условиями контракта мы будем рассматривать этот вопрос, безусловно. Потому что инфляция есть, затраты растут у всех, в том числе на содержание дорог. Поэтому, конечно, рассматриваем [вопрос повышения тарифов], — сказал Петушенко.

Глава госкомпании также сообщил, что по итогам 2025 года сбор платы за проезд по платным трассам составил 140 млрд рублей. Доля трассы М-4 «Дон» в структуре доходов снизилась до 47% на фоне увеличения трафика на М-11, М-12 и Центральной кольцевой автодороге.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что в России продлят бесплатный проезд по платным трассам для водителей отечественных электрокаров. По его словам, соответствующее решение поддержало правительство. Он пояснил, что такая мера стимулирует россиян покупать электромобили и развивает их производство. В 2025 году объем льгот составил 40,3 млн рублей.

Автодор
дороги
платные трассы
тарифы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Как девелоперу защитить проект от инфляции и колебаний рынка
Адвокат раскрыл, как распознать мошенников по объявлению о продаже авто
Brain Rot: как мусорный контент вызывает «гниение» мозга и крадет время
Водитель иномарки внезапно умер за рулем во время движения
Врач раскрыл, с какого возраста необходимо регулярно делать чекап организма
Учите младших: готовим гуляш с подливкой как в СССР
Экс-капитан сборной по футболу рассказал, где взять мотивацию для бега
Россия обжалует санкции IIHF против отечественных хоккеистов
Это блюдо едят в «голубых зонах» — мой обед для активного долголетия!
«Мы-то с вами знаем»: Захарова раскрыла, на что уйдет кредит ЕС для Украины
Треш-стример Чехов спровоцировал скандал на Филиппинах
Двигатель самолета с 338 пассажирами отказал при попытке взлета
В Японии реактор крупной АЭС остановил работу спустя день после перезапуска
Школьник подмешал химикат в напиток одноклассникам в Татарстане
Что такое Совет мира? Идея Трампа, заменит ли ООН, роль России
Вавринка установил новый рекорд на турнирах «Большого шлема»
Засолка сала с кориандром: редкий рецепт для истинных гурманов
Врач опровергла миф о вреде белого хлеба
Появилась информация, на чем ездит по Москве президент Палестины
«Полный доступ»: Трамп раскрыл амбициозные планы на Гренландию
Дальше
Самое популярное
Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины
Россия

Ни тепла, ни света, ни оружия: сколько осталось до капитуляции Украины

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание
Семья и жизнь

Фаза Луны сегодня, 22 января 2026 года. Раздаем долги, идем на свидание

Новое супероружие и возмездие для Украины: новости СВО на вечер 20 января
Россия

Новое супероружие и возмездие для Украины: новости СВО на вечер 20 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.