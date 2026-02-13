Женщина родила прямо в авто на трассе М-3 «Украина» Жительница Калужской области родила девочку в автомобиле на трассе М-3 «Украина»

Жительница Калужской области родила девочку на 137-м километре федеральной трассы М-3 «Украина», сообщила пресс-служба компании «Автодор». Роды прошли прямо в автомобиле. Принимал их кассир‑контролер из офиса продаж транспондеров.

Как сообщили в пресс-службе, вечером 12 февраля взволнованный мужчина вбежал в пункт ОССП и попросил о помощи. Он объяснил, что у его невестки, которая ехала из Малоярославца в Калугу, начались схватки.

Кассир-контролер Ирина Скобкина мгновенно выскочила к машине и уже на бегу набирала скорую. Следуя инструкциям врачей по телефону, она смогла принять роды и собственноручно перерезать пуповину. Ее коллега Александра Макаренко укутала новорожденную в одеяло, чтобы малышка не замерзла.

Позже новоиспеченный отец вернулся к девушкам с благодарностью: мама и малышка доставлены в больницу, находятся под наблюдением врачей и чувствуют себя хорошо, — сообщили в «Автодоре».

Ранее в Санкт-Петербурге провели уникальную внутриутробную операцию пациентке, находящейся на 32-й неделе беременности — врачи прооперировали еще не родившегося ребенка, чтобы сохранить ему почку. У малыша диагностировали гидронефроз, который грозил потерей органа. В родном городе помочь могли только радикально, поэтому женщину направили в Северную столицу.